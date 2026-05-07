Modelo de 19 años señala a Vadhir Derbez de supuestamente abusar de ella en un set de grabación
En las últimas horas, Vadhir, hijo de Eugenio Derbez, ha sido acusado por un presunto delito de abuso sexual y su abogado nos explica parte del proceso.
El abogado de Vadhir Derbez confirma que si hay una carpeta de investigación en contra de Vadhir Derbez por un supuesto abuso; sin embargo, revela que tiene pruebas de que puede ser algo fabricado, pues ya habían extorsionado a Vadhir para pedirle una fuerte cantidad de dinero.