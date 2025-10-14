inklusion logo Sitio accesible
"¡Yo soy malvada!”, Mon Laferte reacciona al ser cuestionada sobre una supuesta deuda

Luego de que circularan rumores de una supuesta deuda de Nathy Peluso y Mon Laferte, la cantante chilena reaccionó al ser cuestionada sobre el tema.

Luego de que circularan rumores de una supuesta deuda de Nathy Peluso y Mon Laferte con equipos de producción, la cantante chilena reaccionó al ser cuestionada sobre el tema. Además, reveló que le encantaría participar en algún melodrama como villana. Aquí los detalles.

