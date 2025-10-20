inklusion logo Sitio accesible
"¡Él tiene derecho a expresar sus sentimientos!”, Niurka defiende Lupillo Rivera tras la polémica con Belinda

Niurka alzó la voz para defender Lupillo en la polémica con Belinda y aprovechó para enviar un mensaje al padre de sus hijos. ¡Aquí los detalles!

Tras las acciones legales que inició Belinda contra Lupillo Rivera derivado de lo que ventila en su libro, Niurka alzó la voz para defender al cantante de regional. Además, le envió un mensaje al padre de sus hijos, con quien pasó polémicos momentos.

