El Pueblo Mágico de Quintana Roo donde está el hotel más bonito y casi nadie lo conoce, según la IA

Cuando se piensa en los destinos de México que tienen las playas más bonitas, Quintana Roo está siempre entre las primeras opciones. Y no es para menos, pues posee un Pueblo Mágico que es perfecto para gozar de un viaje inolvidable, ya que también cuenta con alojamientos que todavía no están tan saturados y son muy cómodos.

Este destino es Bacalar, que si bien es uno de los principales sitios de interés en el estado y durante todo el año recibe a miles de turistas, aún resguarda un par de sitios que siguen siendo tranquilos y están rodeados de calma. Es el caso del Hotel Casa Bakal, considerado como la mejor alternativa para viajeros, según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT.

Secretaría de Turismo Bacalar tiene un hotel que es muy bonito, pero pocos conocen y no está tan saturado

¿Cuánto cuesta quedarse una noche en el hotel más lindo de Bacalar?

Lo primero que hay que considerar al hablar de hospedajes en Bacalar, es que los precios sí son considerablemente más altos que el presupuesto medio de otros estados. La buena noticia es que esto no significa que deba gastarse una millonada, sino que basta saber buscar.

En el caso del Hotel Casa Bakal, el costo por noche ronda desde los 2 mil 500 pesos, es decir, un estimado de 155 dólares, cifra que podría cambiar dependiendo el tipo de cambio vigente. A cambio, su sitio web señala que ofrecen habitaciones con majestuosas vistas a las lagunas, aire acondicionado, decoración elegante, televisión, electrodomésticos y fácil acceso a la piscina.

Hotel Casa Bakal Este lindo hotel de Bacalar es ideal para unas vacaciones inolvidables

La dirección es: Costera 81, Magisterial, 77930. Debido a que se acerca la temporada vacacional navideña, es mejor consultar la disponibilidad de cuartos y hacer reservaciones con anticipación.

¿Cuáles son los lugares de Quintana Roo que tienen el título de Pueblo Mágico en 2025?

Actualmente, el estado de Quintana Roo resguarda cuatro destinos que gozan de la categoría de Pueblo Mágico, misma que considera a un total de 177 puntos turísticos cargados de historia y cultura. De acuerdo con el programa México Desconocido de la Secretaría de Turismo, estos sitios son:



Bacalar

Cozumel

Isla Mujeres

Tulum

Secretaría de Turismo El estado de Quintana Roo tiene cuatro Pueblos Mágicos

Y aunque tiene menos posiciones que otros lugares que ostentan hasta 12 reconocimientos, lo cierto es que ir a Quintana Roo es garantía de pasar unos días de descanso, vistas hermosas y comida deliciosa.