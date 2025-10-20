¿Sí había química? Sergio Mayer Mori responde CLARO Y CONTUNDENTE sobre qué siente por Carolina Ross

En la primera semana de La Granja VIP, surgieron varios posibles ‘ships’ entre los granjeros que parecen tener buena química y, a decir del público, hasta podrían gustarse. El más popular probablemente fue entre Carolina Ross y Sergio Mayer Mori. Y, aunque sin duda parecían llevarse bien y para muchos lucían como una pareja potencial, el músico respondió muy contundente si la va a extrañar o no.

“Era pura carrilla”, dice Sergio Mayer Mori sobre Carolina Ross

Tras darse a conocer que Carolina Ross fue la primera eliminada de La Granja VIP, Eleazar Gómez le confesó a Sergio Mayer Mori que se sentía muy mal por haberla nominado directamente en La Traición. “Ni p%$o, alguien se tenía que salir, sea quien sea. Y seguramente vas a sacar a 2 ó 3 personas más, y yo también y él también”, respondió Sergio.

Ambos coincidieron en que haber sido quien nominó a Carolina se sufrió más porque era la primera eliminación, sobre todo porque no creían que ella sería quien se iría. “Pensé que sí iba a regresar ella”, dijo Eleazar.

Todavía mostrando cierto arrepentimiento hacia Carolina Ross, Eleazar Gómez le dijo a Sergio Mori: “sé que te llevabas bien cab$%n con ella”. Sin embargo, la respuesta del primer Capataz fue indiferente y contundente: “no, no ma%&s, era pura carrilla”, replicó entre risas.

En redes sociales está causando polémica la respuesta de Sergio, pues varios usuarios habían hablado sobre una buena amistad entre él y Carolina, o que incluso tenían química como para convertirse en pareja. Aunque Sergio no la descalificó ni habló en su contra, tampoco le dio mayor peso al vínculo que habían formado ni parecía afectado por la primera eliminación.

En su breve conversación, Eleazar también manifestó que quería aparecer en las galas en pants, como lo hizo Sergio Mayer Mori este domingo. Sergio lo apoyó al preguntarle si se vestía para él o para la gente.