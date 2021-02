Danna Paola tiene el look infalible para pasar días cómodos desde casa; luce atlética y al último grito de la moda.

Danna Paola es sinónimo de estilo y belleza, pues cada que puede impone tendencia con maravillosos atuendos que arrasan entre el público mexicano.

Y es que, la famosa artista capitalina, tiene un cuantioso armario que es objeto de deseo para muchas jóvenes de su edad.

Vestidos florales, abrigos de peluche, zapatos altos y hasta blusas abullonadas, inundan el guardarropa de la princesa mexicana del pop.

Recientemente, la celebridad latina llenó de glamour y romanticismo todo Instagram, pues apareció enfundada en un espectacular atuendo deportivo ideal para pasar el fin de semana en casa.

La intérprete de ‘Oye Pablo’ portó un pants rosa, prenda que complementó con un elegante top negro que dejó al descubierto su definida cintura.

“Los nervios se comienzan a apoderar de mí”, escribió la también actriz, debajo de la postal que ganó 948 mil corazones rojos.

Danna Paola portó dicho conjunto deportivo en los ensayos previos a su concierto virtual ‘Welcome To My Break Up Party’ el próximo 14 de febrero a las 20:30 horas en México.

Danna Paola lleva el flequillo recto de moda que no te puedes perder

La cantante, de 25 años, se convirtió en un referente de moda en los últimos años. Y es que, Danna Paola trajo de vuelta algunas prendas noventeras que se popularizaron entre millones de mujeres latinas.

Por si fuera poco, la estrella de ‘Élite’, también es un icono en la industria de la belleza, pues constantemente cambia su look con inesperados cortes que arrasan dentro y fuera de las redes sociales.

Recientemente, la guapísima joven dejó su melena en manos de los expertos, quienes cortaron su flequillo recto y debajo de las cejas.

La intérprete de ‘No Bailes Sola’ lució perfecta de pies a cabeza, pues su reciente cambio de look llamó la atención de 29.6 millones seguidores en Instagram.

No cabe duda que, Danna Paola es una de las personas más creativas y multifacéticas de la industria musical, pues constantemente se reinventa en canciones, estilo para vestir e inéditos cambios de cabellera.

