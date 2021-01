Luego de 14 años de grabaciones el famoso reality ‘Keeping Up With the Kardashians’ llegó a su final.

Uno de los más populares realitys shows se despide de la pantalla chica, ya que fue en septiembre del 2020 cuando la influencer Kim Kardashian anunció que el programa Keeping Up With the Kardashians, el cual le dio fama y reconocimiento mundial, tanto a ella como a sus hermanas Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie, a su madre Kris Jenner e inclusive a el hermano Robert Kardashian y a Scott Disick de exesposo Kourtney.

Tras tres meses de que se anunciará esta noticia, el programa está llegando a su fin, pues se mencionó que este viernes 8 de enero, la familia tuvo su último día de filmación, y de acuerdo con varias historias compartidas en sus cuentas oficiales de Instagram de Kim y su hermana menor, Khloé, se encontraban bastante conmocionadas.

Además, Kim Kardashian decidió compartir un video de una comida de celebración donde se encontraba presente toda la familia. Y de acuerdo con varias fotos, la mesa se colocó afuera de la casa y los cubiertos incluían una galleta decorada con la cara de cada miembro de la familia.

Y cuando el día llegó a su fin, Kim levantó una copa como símbolo de celebración con el equipo mientras reflexionaba sobre tener que despedirse después del programa que duró alrededor de 20 temporadas. Hay que recordar que la serie, fue co creada por Ryan Seacrest y se estrenó en el año 2006.

Aunque desde su estreno se ha seguido muy de cerca a los miembros del clan Kardashian Jenner, sus divorcios, nacimientos, el lanzamiento de múltiples negocios y La transición de Caitlyn Jenner, y de otros momentos importantes. Sin embargo, este no es el último Reality Show, donde la famosa familia aparezca, debido a que habrá un nuevo proyecto de la mano de HULU que llegará en 2022.