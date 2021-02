Alejandra Guzmán se sincera ante millones de televidentes y manda nostálgico mensaje a su hija Frida Sofía.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía se convirtieron en una de las duplas más controversiales de los últimos años: Chismes, polémicas y hasta críticas acabaron con la relación de la rockera con su única hija.

Sin embargo, este 2021 pinta para ser uno de los mejores años en la vida personal de la famosa cantante mexicana.

Y es que, la intérprete de ‘Mala Hierba’ abrió su corazón para los medios de comunicación, donde confesó que quiere hacer las paces con la controversial joven de 28 años.

“Frida está en una época y en una edad en la que es lógico que tenga ese choque, porque yo también lo tuve con mi madre. Cuando tú buscas tu propia identidad es cuando a veces te peleas con tu madre, tu padre, es normal”, comenzó la artista latina una serie de declaraciones que terminaron en un emotivo discurso de perdón y reconciliación.

Y es que, Alejandra Guzman tiene la esperanza de reunirse con Frida Sofía frente a frente para arreglar sus diferencias.

Ella y yo vamos a estar frente a frente y lo vamos a solucionar. Vamos a platicar y a hablar porque yo jamás he hecho algo para hacerle daño ni lo haría...

Para la querida artista latina, no hay persona más importante que su primogénita, pues tiene esperanzas para salvar su relación.

Necesito de ella, la amo, la extraño, la parí, es sangre de mi sangre, ¿Cómo no la voy a necesitar? La amo profundamente y comprendo que necesita tiempo para aprender de la vida que te enseña a valorar y a ver que sólo tienes una madre y un padre

La hija de Silvia Pinal también aprovechó para pronunciar un conmovedor mensaje que provocó una que otra lágrima entre los televidentes:

Te necesito, te amo, aquí estoy para ti, siempre te voy a esperar, siempre. Soy madre antes que nada y también soy hija. También comprendo a veces ese lado rebelde, entonces hay que dejar que los hijos vuelen, salgan, se tropiecen, esa es la manera de aprender en la vida…

Alejandra Guzmán acudió a terapia psicológica para convertirse en una mujer plena y feliz

La famosa cantante también se enfocó en su salud mental durante esta época de confinamiento. Y es que, la mexicana confesó que desea seguir evolucionando como mamá, hija y figura artística:

Yo también he trabajado mi culpa y mi responsabilidad porque es lo único que le puedo mostrar. Lo hago con todo el corazón, espero llegue esta luz que sale de mi alma porque la amo y es lo único que le puedo dar... todo este amor que tengo

“Estoy haciendo las paces conmigo misma, en eso estoy trabajando en este momento. Tuve que buscar a una terapeuta, pero me ayuda mucho escribir, el poder sacar de mí estas emociones porque soy muy sensible. Estoy tomando un antidepresivo y la terapeuta me está ayudando también”, confesó ‘La Guzmán’ quien también se refugió en la música para solucionar sus problemas personales.

