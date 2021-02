Se rumora que Alejandra Guzmán gana demanda al empresario Larry Ramos, esposo de Ninel Conde.

Ninel Conde y Larry Ramos se convirtieron en una de las parejas más polémicas del mundo del espectáculo. Recordemos que, el esposo del ‘Bombón Asesino’ fue acusado por supuestos fraudes y robo de dinero a múltiples clientes.

Alejandra Guzmán fue una de las víctimas del polémico empresario colombiano, quien no cumplió un contrato que pactó con la famosa cantante mexicana.

‘La Reina de Corazones’ manejó la controversia de una manera tranquila y alejada de los medios de comunicación; sin embargo, ‘La Guzmán’ sí demandó a Larry Ramos para recuperar su dinero invertido.

El caso de la hija de Silvia Pinal dio un giro de 180 grados, pues un periodista de espectáculos reveló que el esposo de Ninel Conde perdió la demanda.

“Frida Sofía ayudó a que su madre gane el juicio contra Larry Ramos. Esta mañana, en Miami, el juez le dio el visto bueno a Alejandra Guzmán. Ganó Alejandra”, reveló el comunicador para su programa virtual.

Te puede interesar: Noelia se roba las miradas de todos en Instagram con una sensual y atrevida FOTO desde un jacuzzi.

Fue en el mismo show en línea, donde el conductor trascendió que Larry Ramos tendría que devolver el dinero robado a la querida intérprete de ‘Lado Oscuro’.

En otros temas, Alejandra Guzmán y Larry Ramos no han salido a hablar de lo sucedido. Además, el periodista que reveló la información, también adelantó que daría más detalles de la polémica demanda en los próximos días.

Los otros escándalos de la cantante Alejandra Guzmán

Recientemente, Alejandra Guzmán habló del daño que le provocó un supuesto cirujano plástico en los glúteos. Recordemos que, hace algunos años, la hija de Enrique Guzmán estuvo internada tras ser inyectada con polímeros en el cuerpo.

“Ya pasé por eso y sigo sufriendo desde hace ocho años que me inyectaron los polímeros. Te pueden engañar muy fácilmente, es gente que no sabe lo que está haciendo y no le importa”, expresó ‘La Guzmán’ haciendo referencia al reciente caso del cirujano Juan José Duque.

La artista, de 53 años, mandó un importante mensaje de amor propio a todas las mujeres que desean modificar algunas partes de su cuerpo.

Le quiero decir a la gente que no necesita hacerse nada. Acepten su cuerpo como es. Aprendan a quererse como son

“A veces te puede costar la vida. Hay gente que lucra y son capaces de hacer lo que sea por dinero. Yo firmé una carta donde me hacía responsable porque los doctores no me querían tocar; ya tenía muchas bacterias”, concluyó la famosa artista latina.

Recordemos que, el medico Juan José Duque se volvió tendencia en las últimas semanas, pues fue acusado por ‘Rey Grupero’ de inyectar polímeros en los rostros de sus pacientes.

También te puede interesar: Fernanda Castillo rindió emotivo homenaje a Mónica Robles, personaje que la catapultó en ‘El Señor de los Cielos’.