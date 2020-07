Alejandro Fernández rompe en llanto por los músicos que no tienen trabajo en la actualidad: “Es muy triste”.

En una reciente entrevista que concedió para un programa de internet, el cantante Alejandro Fernández no ocultó su tristeza por la situación que atraviesan los músicos de todo el país.

Con la franqueza que lo caracteriza, El Potrillo rompió en llanto tras recordar que mariachis, tríos, bandas, entre otros, no tienen trabajo por la pandemia de Covid-19 que prevalece en México y el mundo.

Si nosotros los cantantes la estamos pasando mal, imagínate los músicos, no tienen trabajo, están parados totalmente. Es muy triste ver cómo la están pasando, de verdad me rompe el corazón

Perdón, ver a los mariachis afuera de la calle tocando gratis... es muy triste tener que ver sufrir a nuestra familia de músicos

Al ser cuestionado sobre cómo ha vivido la cuarentena, el intérprete de música ranchera y pop aceptó que sufre de ataques de ansiedad y desesperación, incluso reconoció que la contingencia sanitaria llegó cuando estaba por iniciar la gira más importante de su carrera.



De repente me dan ataques de ansiedad, desesperación, no ha sido nada fácil, pensamos que no iba a durar tanto tiempo. Hemos estado trabajando, no en el escenario, pero sí con colaboraciones y cosas así. Me vino a partir la m... porque estaba feliz con la gira más importante en mi carrera: ‘Hecho en México’

Finalmente, reconoció que sus hijos han sido su motivación para salir adelante: “Hay que estar positivos viendo siempre para adelante. Todo el mundo la estamos pasando muy mal, como te digo, también me han llegado momentos súper difíciles, pero en mi casa yo soy el que tengo que estar fuerte porque si no se me vienen abajo, como fichas de dominó, todas mis criaturas, mis hijos, toda la familia. Entonces hemos estado aquí apoyándonos, hombro con hombro y unos con otros”, cerró.

