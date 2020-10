Anahí habló sobre el reencuentro de ‘RBD’ y adelantó que habrá nuevas sorpresas: “Yo no soy la productora”.

El reencuentro de la famosa agrupación RBD es uno de los eventos más esperados del año en toda América Latina, pero de todos los integrantes de este grupo musical, existe una persona que se encontraba muy a gusto con la reunión, la cantante Anahí, quien desapareció de los escenarios musicales luego de contraer matrimonio con el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

Te puede interesar:

Pamela Verdirame, de Exatlón, presume bikini blanco a la orilla de alberca y la FOTO cautiva a sus fans.

Muchos fanáticos esperaban un reencuentro en donde estuvieran presentes todos los integrantes del grupo, desgraciadamente eso no es posible ya que, no estarán Dulce María y Poncho Herrera, que recientemente rechazó regresar pues admitió que su estancia en el grupo fue por la compañía pero que en realidad no siente especial atracción en volver a cantar y bailar.

Anahí, ofreció una entrevista en relación a que porque algunos de sus compañeros decidieron no formar parte del evento.

Cuando a mí me invitan a hacer esto pues yo dije ‘le entro’ porque para mí RBD es algo muy especial. Primero estábamos los seis viendo como podría ser y tal y después Poncho decidió no participar y después Dulce nos dijo de su embarazo. Primero queríamos hacerlo en octubre, pero pues lo quisimos adelantar a marzo para que Dulce tuviera a su bebé, pero posteriormente decidió no participar

Sin embargo, Dulce María dijo a través de su perfil oficial de Instagram y en diversas entrevistas que su participación en RBD no podría ser ya que quería dedicarme su tiempo para poder ser madre, pues era un sueño que estaba persiguiendo desde el año 2019.

La negativa de Poncho Herrera es una de las que más ha causado polémica, ya que las primeras versiones narraron que el actor se encontraba muy concentrado en su carrera, pero otros anunciaron que hubo problemas con Anahi.

Aunque ella afirmó que no es la productora pero que se encuentra muy entusiasmada del espectáculo que está por venir.

También te puede interesar:

Kimberly Loaiza enciende las redes sociales con espectacular baile al estilo ‘Papi Kunno’. (VIDEO)