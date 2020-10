Aylín Mujica podría haber fingido su polémico secuestro para abandonar el ‘CuarenTenorio Cómico’.

Gran escándalo causó Aylín Mujica con sus recientes declaraciones en un programa de espectáculos. En su momento, la actriz cubana confesó que fue víctima de un secuestro en un taxi de la Ciudad de México, donde le pusieron una navaja entre las piernas.

Me fui a la calle por el nervio de no llegar al aeropuerto y caminé por una zona cerca de Polanco. Caminé como dos cuadras y tomé un taxi que vi en la calle. Me subí y me pusieron una navaja

Me dijo: ‘No te quiero hacer daño. No te voy a hacer nada, simplemente necesito dinero, perdí mi trabajo y necesito dinero, necesito que me ayudes’

La artista, de 45 años, se dirigía al aeropuerto de la Ciudad de México rumbo a Miami; sin embargo, un taxista la despojó de sus pertenencias y le robó dinero.



Me dijo: ‘Eso no me sirve para nada, ¿dónde están tus tarjetas?’. Entonces me llevó primero a un cajero automático para sacar dinero. En ese cajero, pues nada más dio una cantidad y me quitó el monedero, me siguió revisando las tarjetas y me llevó a otro cajero. Le di el dinero que pude

“Pensé que me iban a matar te lo juro, pensé que me iban a matar”, concluyó la cubana en sus contundentes declaraciones, mismas que dieron vuelta por todas las redes sociales.

Te puede interesar:

Patricia Ramosco, hermana de Julián Gil, asegura que Marjorie de Sousa es una madre enferma: “Que busque ayuda”.

Sin embargo, algunas personas expresaron que no creen en el supuesto secuestro de Mujica. Alejandro Gou, productor teatral, se comunicó al foro de Ventaneando el día de ayer, para expresar su postura sobre la reciente polémica de Aylín.

Le ofrecí ayudarla con la denuncia y no quiso hacerla. Hay miles que cámaras que podían ver el secuestro, pero me dijo que no quería saber nada

Alejandro es productor del ‘CuarenTenorio Cómico’, obra de teatro donde Aylin se había incorporado con el papel de ‘Doña Inés’. Gou reveló que la cubana podría haber inventado la historia para abandonar la puesta en escena y tomar una oportunidad laboral en Miami, Florida.

Yo no tengo porque poner en duda sus palabras, pero no le creo. Me parecería muy mal que usara esa historia tan fácil. Ella hubiera hablado conmigo y yo habría puesto a una suplente. No se me hace justo por la inversión hecha

El productor teatral no secunda la versión de Aylín Mujica, pues no quiso hacer la denuncia, no fue despojada de su celular e inmediatamente encontró trabajo a su llegada a Miami.

Gou decidió suplir a la actriz cubana en el ‘CuarenTenorio Cómico’ y llamó a Andrea Escalona para ocupar el papel de ‘Doña Inés’.

La actriz cubana no ha dado más declaraciones sobre el supuesto secuestro, de hecho, se le ve muy feliz en recientes historias de Instagram, junto a sus compañeros del show de entretenimiento donde trabaja.

También te puede interesar:

Mhoni Vidente revela que Thalía le es infiel a Tommy Mottola con un joven reguetonero: “Tiene un amante”.