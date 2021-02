Bárbara de Regil da a conocer que a los 12 años una persona le hizo mucho daño y pensó en quitarse la vida.

Nuestra querida Bárbara de Regil es una mujer que se caracteriza por ser fuerte, encantadora, talentosa y sincera, tal y como recientemente lo demostró al revelar un episodio de su infancia.

Y es que confesó que en alguna etapa de su vida tuvo pensamientos suicidas. Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la parte de las historias de dicha red social, donde respondió algunas preguntas de sus seguidoras, entre ellas, confirmó que sufrió una fuerte depresión.

Antes de tener a Mar, pase una etapa muy fea en mi vida, ya se las he platicado un poco, pero esta parte no se las he platicado y es que tenía pensamientos muy feos, pensamientos suicidas como de no querer vivir, no querer estar aquí, estaba cansada todo el tiempo, no dormía nada, no tenía hambre, no tenía ganas, muy feo

Las cosas iniciaron cuando tenía 12 años, vivía con su padre en Acapulco y creció con muchas libertades, algo que, de acuerdo con ella, le perjudicó después.

Otra situación que fue alarmante fue cuando le preguntaron si le guardaba rencor a alguien, por lo que pensativa Bárbara de Regil confesó que a los 12 años una persona le hizo mucho daño y aunque ella no suele guardar rencores, aún no puede superar el daño que ese ser le hizo.

No les puedo mentir. Normalmente yo perdono todo y nunca le guardó rencor a nadie, tengo una facilidad para perdonar y olvidar, pero hay en especial una persona que me lastimó mucho cuando yo tenía 12 años y tan solo pensar en ese momento me parte en dos, me da coraje, me llena de ira, me cuesta mucho y tengo que trabajar en eso

De esta forma, la talentosa actriz le pidió a sus seguidores no callar cuando algo no anda bien y no dudar en pedir ayuda; incluso, con especialistas para superar la crisis emocional en la que se encuentren.