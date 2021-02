Arianne Deguer, novia de Ricardo Crespo, niega hablar de las acusaciones que enfrenta el actor por abuso sexual.

Ricardo Crespo se convirtió en una de las personalidades más polémicas en lo que va de 2021. El actor mexicano fue trasladado al Reclusorio Sur tras enfrentar presuntos cargos de abuso sexual a su hija de 14 años.

Por si fuera poco, los amigos y seres queridos del artista prefirieron guardar silencio ante la controversia. Arianne Deguer, novia de Ricardo Crespo, también se negó a platicar sobre la contundente situación que enfrenta el actor.

Nuestros reporteros de Venga la Alegría buscaron a la joven interiorista para hablar sobre el reciente problema personal de su novio.

Sin embargo, Arianne se negó a responder los cuestionamientos de la prensa con un contundente mensaje.

“Ahorita no te puedo dar una entrevista por temas legales. Perdóname, mil gracias por preguntarme, pero me gustaría reservármelo. Ahorita todo está al rojo vivo. Yo te prometo que cuando esto pase, me comunico contigo”, expresó la mujer en reciente llamada telefónica.

Sergio Mayer se encuentra apoyando a Valentina, hija de Ricardo Crespo.

El político y figura del entretenimiento Sergio Mayer, ya emitió sus primeras declaraciones sobre el contundente caso relacionado a Ricardo Crespo.

Recordemos que, los artistas coincidieron hace muchos años en el grupo ‘Garibaldi’, donde crearon un compañerismo que terminó por motivos de distanciamiento.

Sin embargo, Mayer reveló para los medios de comunicación, que se comunicó con Valentina Crespo y su mamá para apoyarlas en esta tormentosa situación.

Ya las reunimos con una abogada que es experta en derechos humanos. Hay un bufete de abogados que son amigos míos. Dijeron que, tratándose de menores de edad, no van a cobrar nada. Además, porque yo los recomendé. No puedo apoyar económicamente, pero sí buscando las mejores condiciones. Ahorita ya tienen un abogado porque se había hecho la denuncia sin abogado y aún así se armó la carpeta

El próximo martes 2 de marzo, la niña y su madre podrían presentarse ante los medios de comunicación para dar a conocer los hechos, según confesó Sergio Mayer.

Estará la encargada de delitos fiscales, un representante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y voy a estar yo. Cada quien dará la información necesaria que se tenga que dar y protegeremos la integridad de la menor, que es la parte más importante. Les pediría que seamos cuidadosos, respetuosos con las víctimas, porque es menor de edad. Su mamá la está llevando a terapias y ella quiere salir a la luz pública a dar la cara

Por último, el exintegrante de ‘Garibaldi’ tiene claro que aún falta esclarecer muchos aspectos en el controversial caso de Ricardo Crespo.

Yo nunca he manifestado que Ricardo es culpable, está en un proceso legal y eso lo determinarán los jueces. Para eso es la justicia, para que analice los elementos suficientes

“Ricardo fue mi compañero en ‘Garibaldi’, pero esto no se puede permitir. Le deseo toda la suerte en su proceso, pero si es culpable que se aplique todo el peso de la ley”, concluyó el artista de 54 años.

