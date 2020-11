Bárbara de Regil revela cuáles son los memes que odia y cuáles son los que ama sobre ella.

Bárbara de Regil es una de las actrices que más han llamado la atención en las redes sociales por su estilo de vida saludable y su gran pasión por el ejercicio.

Sin duda, la guapa actriz destaca por su espectacular figura que ha obtenido gracias sus vigorosas rutinas que ha llegado a compartir en su perfil de Instagram y otras plataformas digitales.

Te puede interesar:

Tano Elizalde revela que va a proceder legalmente contra quienes lo culpan de la muerte de Valentín Elizalde.

Ha sido tanto el éxito que ganó la también influencer en redes sociales, que se convirtió en protagonista de una serie de memes en los que los internautas hacen alusión a sus desaciertos y momentos polémicos, así como a su especial estilo de vida.

En una reciente participación que tuvo como invitada en el programa de YouTube En Cortinas con Luisito, la actriz reveló que de todos esos memes que circulan de ella hay algunos que odia y otros que ama.



Bárbara de Regil y sus memes amados

Al respecto, la popular estrella de televisión destacó que entre los memes que le parecen acertados están aquellos en los que se simula la manera en que duerme. “Mi favorito es el de cómo duerme Bárbara de Regil que es en plancha y me raya”, señaló la protagonista de Rosario Tijeras.

Dijo que otro de los que le gustan es en el que una señora que come quesadillas se cuida de que ella la vea. “La señora comiéndose las quesadillas fritas y así toda batida de crema y cuidándose de que no la vea Bárbara de Regil. Me raya porque mi familia es así, mood de hoy”.

Otro más es en el que aparece mostrando su sonrisa y recomendando “que nadie te la quite”.

Como duerme Barbara de Regil // Como dormimos mi perro y yo pic.twitter.com/DruxZxax00 — Blanca Yareli (@Yareli_Blanca48) April 9, 2020

Sonríe dice bárbara de regil :(( pic.twitter.com/rO5ludHQOk — 𝘈𝘣𝘪 𝘱𝘢𝘵𝘰𝘴𝘢. ⚢ (@lafertedegaray) June 18, 2020

Bárbara de Regil y sus memes odiados

En sentido contrario, Bárbara de Regil confesó que uno de los memes que más odia es en el que la ponen a ella como una mujer fuerte y a su marido como un hombre muy pequeño.

“Hay un meme que no me gustó. Me pusieron a mi super mamey, o sea super mamey y a mi esposo lo pusieron como super chiquito y pusieron: ‘Bárbara y su esposo’, ese sí me diO ganas de contestar, decir, o sea peso 56 kilos y mi esposo 83, o sea, ¿en qué planeta me ven así Bárbara super mamey? No estoy así, esos que me ponen así como Max Steel heavy digo, ay no se pasen… Estoy chiquita”, afirmó.

Uno más de los memes que molestan a la actriz es en el que hablan de su momento polémico cuando se equivocó al hacer referencia a su color de piel mientras se probaba unos filtros, sobre todo porque asegura que no es racista como se ha querido hacer creer.

“Ese no iba por ahí, es el de ‘prieta’, está muy chistoso la verdad, porque me sacan en la caja de los pancakes, de la maple, de la señora de piel oscura y me ponen como yo…Ese digo, ese no va porque no soy racista y y me dije así por un filtro, no le falté al respeto a nadie y esa vez me hicieron esos memes y sí me dolió porque no es real, no es cierto”, compartió Bárbara de Regil.

También te puede interesar:

Larry Ramos buscaría nuevos clientes para estafar y así pagarle a todos sus demandantes. (VIDEO)