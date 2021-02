Venga la Alegría: Capi Pérez nos cuenta su experiencia trabajando en el matutino más importante de la televisión.

Nuestro querido conductor Capi Pérez se convirtió en una de las figuras más populares en los últimos años, pues se metió en el corazón de todo México debido a sus graciosos chistes e inaudito sentido del humor.

Por si fuera poco, el presentador hidrocálido pasó de ser un exitoso comediante a un querido conductor de matutinos. Y es que el artista realizó un impresionante debut en nuestro programa Venga la Alegría, donde cautivó al público mexicano con su enorme carisma.

En exclusiva, Capi Pérez nos contó cómo fue adaptarse al matutino más importante de la televisión.

Pues muy bien, la verdad es que es un formato clásico que de repente los productores se toman licencias de meter contenido un poquito más extraño o no tan clásico y es ahí cuando entro yo

“Me siento muy bien porque a pesar de que es una familia, me dan chance de burlarme de ellos, de mí mismo, del formato en general para recordarnos que no es tan seria ni la industria ni la vida en general”, confesó el artista haciendo referencia a las bromas que hace de sus compañeros de VLA.

Recordemos que, nuestro querido presentador, destaca por ser una de las personalidades más extrovertidas de la pantalla chica. Además, se siente como el alumno chistoso de la escuela cuando realiza parodias a sus compañeros de Venga la Alegría.

“Me siento muy cómodo. Es un lugar donde me la paso muy bien, me divierto, me siento como el vato carrilla que está en el salón de clases, sumamente cómodo”, contó el querido comediante.

Recordemos que Capi Pérez también es protagonista de su propio programa nocturno ‘La Resolana’, donde funge como productor y creador de contenido.

El comediante, de 34 años, confesó que siente tras tener su propio programa y un podcast con contenido exclusivo de ‘La Resolana’.

‘La Resolana’ es un programa al que le tengo mucho cariño. Me gusta más que Venga la Alegría porque es un programa que yo produzco y es una idea mía, es como un hijo mío. Es un equilibrio que hago con los dos programas, con los dos públicos, tanto más de señoras, familiar, como para chavos de ‘La Resolana’. Ese equilibrio me encanta hacerlo

“El podcast yo lo tomo como una terapia, es un formato que te permite extenderte, explayarte, hablar absolutamente de cualquier estupidez que te pasa por la mente. Creo que es más terapéutico ese formato y ahí me da la oportunidad de bajarle a las revoluciones, de no estar tan burbujeante como exige la televisión todos los días. Es un formato con el que me siento cómodo y gracias a Dios mi comedia se puede adaptar a varias tonalidades”, expresó el mexicano sobre su exitoso podcast transmitido en las plataformas digitales.

Capi Pérez nunca descansó hasta cumplir sus más grandes sueños

La carrera artística de nuestro querido conductor, no ha sido nada fácil, pues ha tenido que atravesar múltiples obstáculos hasta convertirse en una reconocida figura en la industria de la comedia.

¿Alguna vez pensó en renunciar a sus sueños? El querido conductor mexicano nos contó en exclusiva:

Sí, hubo varios momentos, incluso hoy en día hay varios momentos de debilidad, de que ya estás hasta la mad... y la rutina te consume. Pero recuerdas el privilegio que es tener chamba, y dos, tener este tipo de chamba. Entonces es lo que te ayuda para recargar pila, no está mal quejarse y mentar madres, lo que está mal es quedarse en esa etapa. Puedes mentar madres un rato mientras, siempre y cuando, te salgas de ese momento tóxico y sigas adelante

Carlos Alberto Pérez Ibarra, su nombre real, mandó importante mensaje a todas las personas que continúan luchando por sus sueños.

Pues trabajo y paciencia, eso es lo que yo creo que son los principales elementos para poder lograr hacer algo en esta carrera, echarle un chingo de ganas y probablemente por un tiempo no esperar nada a cambio. No esperar un cambio inmediato y ahí es cuando te sirve la paciencia, porque cuando vas chambee y chambee sin parar, sin quejas, sin rebeldía ni indisciplinas te va a llegar algo bueno...

Entonces es la idea es estar chambeando todo el tiempo porque mientras estás chambeando te estás preparando para cuando te llegue la oportunidad, si no te ha llegado probablemente no estás listo pa’que te llegue

El Capi Pérez, famoso por su papel de ‘Margarita Mckenzie’, no se rinde y todavía tiene muchas metas por cumplir en los próximos años. Por si fuera poco, nuestro querido conductor comparte sus futuros proyectos profesionales.

Sí, me faltan varias cosas que hacer, me falta conducir un reality, un programa de concursos, me falta hacer un poco de ficción, muchas cosas, no hay límites. No me limito, cualquier cosa, absolutamente...

“Espero que sí, espero que sí, tengo ahí varias ideas guardadas con mi equipo y estoy nada más listo para que me den el banderazo pa’hacerlas”, concluyó el mexicano sobre su posible partcipación en los Juegos Olímpicos.

