Horacio Villalobos revela cómo es su relación con Laura G y Flor Rubio dentro de Venga La Alegría.

La vida de Horacio Villalobos cambió radicalmente cuando se integró a nuestro programa Venga La Alegría. El conductor y actor mexicano se unió a nuestras filas durante el inicio de la pandemia de Covid-19; sin embargo, el público quedó encantado con su presencia y elegancia.

Posteriormente, el también abogado se convirtió en uno de los presentadores oficiales del programa matutino más querido por los mexicanos.

Y es que, nuestro talentoso Horacio nunca imaginó el caluroso recibimiento de todos los televidentes. En exclusiva, Villalobos compartió cómo fue recibir la aceptación y el cariño de millones de personas.

Yo tenía que aportar más que restar, no venía a irrumpir, venía a sumarme. Es más, yo cuando entré era por dos semanas o lo que fuera la cuarentena de Pato Borghetti, pero cuando todos acabaron sus cuarentenas y regresaron, yo me fui. El público fue el que pidió que regresara, es muy curioso

Te puede interesar: Horacio Villalobos estrena el podcast Farándula 021: “Nos pidieron el teaser y llegó al primer lugar”.

“El público lo pidió, te lo juro por Dios, en mi vida me había pasado, ahora sí que “porque usted lo pidió” me pasó. Mi jefa, Sandra Smester, desde el principio que llegó me quería meter al matutino pero yo no me veía ahí, además de que yo estaba haciendo radio a esa hora. Pero bueno, el hombre pone y Dios dispone. Acabé y estoy muy contento en Venga la Alegría”, confesó el mexicano, quien además estrena un podcast de cultura pop llamado Farándula 021.

La rutina de Horacio Villalobos se vio alterada tras participar en el programa matutino más importante de México. Pese a todo, el capitalino continúa llevando su carisma e inteligencia a la pantalla chica.

La levantada todavía me cuesta. Voy a cumplir un año en marzo y no he logrado superar el trauma de la levantada. Tengo que poner varias alarmas y hoy fue peor porque sonó la alarma, prendí la regadera y no salió agua caliente. Me bañé con agua fría, lo cual es trauma doble. Y no creo nunca poderlo superar porque como dirían en inglés “I’m not a morning person” (No soy una persona matutina)

Horacio Villalobos confesó cómo es su relación con Flor Rubio y Laura G

En su momento se habló de una aparente diferencia entre Horacio, Flor y Laura; sin embargo, el querido conductor desmintió los rumores y confesó cómo se lleva con sus compañeras.

Fue como lo decía, entré de un día al otro y al día siguiente ya estaba trabajando con Flor Rubio, ella estaba desde su casa y se dio la química, qué chistoso. No teníamos amistad, es más, teníamos cierto encono uno en contra del otro

“Lo que hicimos es unir filas porque a mí no me gusta trabajar en un ambiente feo, ni me gusta provocarlo. Si te toca trabajar con alguien, creo que tiene que haber armonía. Y si aparte se logra amistad como se ha logrado ahora… creo que para ellas y para mí ha sido una sorpresa llevarnos tan bien y llegar a querernos”, expresó Horacio Villalobos, quien constantemente publica fotos junto al elenco de Venga la Alegría en su cuenta de Instagram.

Y es que, el presentador, también reveló que inició una sólida complicidad junto a Flor Rubio y Laura G que jamás imaginó.

La verdad es que con Laura G tengo una amistad, la quiero mucho y nos hemos unido mucho en este programa. Igual con Flor, porque además insisto, si vas a entrar en un lugar te tienes que llevar bien con todo mundo y hacer equipo. Imagínense, dentro de un equipo tener rencillas. Y luego a veces debemos tener la capacidad de perdonar y de recapitular

Por último, Horacio Villalobos trascendió que nunca tuvo que limar asperezas con nadie de nuestro programa matutino.

No, es que ni nos habíamos hecho nada, nada más nos caíamos gordos y ya. Nos sinceramos y estamos muy contentos trabajando

“Además, otra cosa, yo no iba a darle un dolor de cabeza a mis jefes. La verdad es que no es de bien nacido tener trabajo y patearlo, yo nunca he sido así. Si de plano no puedo, mejor me voy. De parte de ellas siempre hubo calidez, amabilidad, buena voluntad y de mi parte también. Entonces ahora nos llevamos muy bien”, finalizó el artista, quien demostró ser un experto del entretenimiento en la ‘Zona de Espectáculos’.

También te puede intersar:Mira a Kristal Silva en sus primeros pasos como modelo y conductora de nuestro programa Venga la Alegría.