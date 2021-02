Venga La Alegría: Laura G se sincera sobre ser una de las conductoras más importantes de México.

Laura G se convirtió en una de las conductoras más importantes de Venga la Alegría, ya que desde muy joven persiguió el sueño de ser una reconocida figura del espectáculo.

Nuestra querida presentadora es la prueba viviente de que los sueños sí se cumplen, pues trabajó hasta el cansancio para alcanzar todas sus metas profesionales.

Actualmente, Laura G alegra a millones de televidentes con su sonrisa, inteligencia, belleza y carisma, cualidades que presume en nuestro programa Venga la Alegría.

Recientemente, la artista rompió el silencio y confesó cómo se sintió cuando alcanzó la fama en el matutino más importante de la televisión.

“Estoy muy contenta, nunca he sido de poner etiquetas, más bien he vivido cada uno de mis procesos. Desde haber sido reportera, hasta haber estado en un programa los sábados. Siempre había tenido el sueño de estar en un matutino porque te deja mucho, desde diversión, aprendizaje y conoces a nuevas personas. Estar en un matutino es como una medalla y siempre fue mi objetivo”, comentó, aunque también se confesó dichosa de pertenecer a nuestra familia de TV Azteca.

Y es que nuestra presentadora jamás imaginó que su vida daría un giro de 180 grados tras incursionar en el programa mañanero más querido por los mexicanos.

No imaginaba que entrando a Azteca se iba a cumplir ese sueño. Yo entré con otro proyecto que se llamó ‘Club de Eva’ y después se transformó, en el cual la pasaba increíble

“De un día para otro fue cuando se deciden unir los dos programas y nos quedamos en Venga La Alegría. Muy contenta por la oportunidad de trabajar en este espacio, lo disfruto mucho. Yo digo que son mis cinco horas al día de terapia porque entre corte y corte platicamos, todos nos llevamos muy bien, tenemos un programa divertido para nosotros, para la gente también, donde aprendemos y sobre todo donde la pasas bien, que es el objetivo que uno debe tener en la vida”, trascendió Laura G, quien actualmente lleva una excelente relación con Kristal Silva, Anette Cuburu, Capi Pérez, Cynthia Rodríguez y muchos compañeros más.

Laura G aprendió a afrontar las críticas con clase y elegancia

Con cada sueño cumplido llegan grandes aprendizajes y lecciones; sin embargo, nuestra conductora tiene claro que debe afrontar cada obstáculo para trascender como persona.

Y es que Laura G confesó que aprendió a lidiar con las críticas en su contra, pues pasó de un punto donde se preocupó hasta un nivel donde se llevó grandes aprendizajes de sus detractores.

Ya pasé por todo. De repente leía tantas cosas negativas que decía: ‘Oye, pero yo no soy esa persona, ¿a quién se refieren si yo no soy así?’. Invitaba a las personas, ‘ven a conocerme y después escribes’, porque el ser humano, yo también lo he hecho muchas veces, cometemos el error de juzgar sin conocer a las personas. Y ya cuando las conoces dices ‘oye, qué mal estaba’

“Pasé por eso, pasé por el “me vale”, pasé por la tristeza, pasé por todos los sentimientos. Ya tengo una piel dura para recibir las críticas. Me gustan las críticas hechas para crecer, cuando te dicen “oye, te equivocaste en este nombre” y automáticamente corrijo”, continuó Laura G, quien actualmente es considerada una de las conductoras estrellas en nuestro matutino.

No sé, decidí definitivamente no prestar tanta atención, siento que cuando realmente alguien te cae muy mal no te tomas el tiempo de escribirlo. Hay personas que no sigo en redes sociales porque no conecto con ellos y es normal, pero no tomo mi tiempo para escribirles, atacarlos y ofenderlos, se me hace muy cruel, vil, como esconderte atrás de una fotografía, una cuenta, una mala práctica. Aparte, todos somos seres humanos, tenemos nuestro corazón, todos tenemos nuestros días buenos y malos

“Aprendí a que a todo el mundo no le vas a dar gusto y a los que me ven y disfrutan mi trabajo lo agradezco muchísimo y a los que no, pues somos 12 conductores en Venga La Alegría o más y eso es lo bonito, que hay diferentes perfiles con los cuales puedes conectar o no”, dijo Laura regalándonos una gran lección de vida.

La vida de Laura G cambió radicalmente cuando se convirtió en madre

La artista, de 35 años, demostró ser una mujer profesional, inteligente y amorosa con sus retoños Lucio y Lisa.

Aunque pasa todas las mañanas llevándote lo mejor del entretenimiento, Laura tiene tiempo para ser una mamá cariñosa y ejemplar para sus dos hijos.

Siempre me siento culpable, siempre. He tenido que trabajar muchísimo con eso porque yo nací en los medios. Empecé desde muy chiquita y me gusta mucho, es parte de mi sangre, entonces me siento muy realizada aquí

“Siempre existe esa parte de la mamá que se siente culpable porque no está con ellos, pero cuando llego me encanta estar al cien. Soy una mamá que no agarra el teléfono en la tarde, no me gusta, les dedico mucho tiempo de calidad a mis hijos. Los fines de semana estamos juntos, pero me gusta que vean a una mamá realizada porque eso es lo que yo les quiero enseñar a mis hijos, a que se realicen”, expresó nuestra adorada artista, quien cuenta con dos bellísimos hijos junto a su esposo Nazareno Pérez.

Nunca dejo de estar al pendiente de mis hijos. Yo los cambio, les doy de desayunar antes de venirme acá, así me maquillen en 10 minutos, para poder despertarme con ellos y estar con ellos. Ahí voy combinando, luego hago radio, tengo rutinas para los niños, a las 8 de la noche se duermen porque se duermen porque a las 8 soy la esposa, la novia, entonces siempre he sido muy organizada, por eso no me cuesta tanto trabajo

Sin embargo, Laura G ha demostrado ser una súper mamá, excelente esposa y maravillosa conductora de Venga la Alegría.

“Es la primera vez que somos tantos conductores y, por eso, tantas personalidades. Se genera otro ambiente, es una familia. Tenemos a la tía, el tío amargado, o sea, todos, cada uno cumple un perfil, la mamá obsesionada con sus hijos y con todos los temas de sus hijos, la divorciada. Hay muchos perfiles en el programa, hay una diversidad maravillosa que es lo que nosotros podemos ofrecer y me gusta mucho ser parte de Venga La Alegría”, concluyó, también adelantando la llegada de nuevos proyectos profesionales a su vida.

