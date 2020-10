Celebridades que tuvieron Covid-19 y prefirieron ocultarlo por miedo a que fueran discriminadas.

Varias han sido las celebridades que tuvieron Covid-19 y optaron por reservarse su diagnóstico por el temor de que sufrieran discriminación en su entorno, debido a estar contagiados por la enfermedad que mantiene al país en alerta.

Constantemente surgen noticias de personas que han sido estigmatizadas por haber contraído el virus, razón por la que actores, modelos y hasta cantantes que se han visto alcanzadas por el, se han reservado la situación y lo han anunciado después de haber superado la enfermedad.

Aquí algunas más de las celebridades que tuvieron Covid-19 y lo ocultaron:

Paola Durante

El tema tomó relevancia luego de que la modelo y conductora de televisión, Paola Durante, revelara esta situación en una entrevista, donde declaró que prefirió callarse lo que estaba pasando.

A decir de Paola Durante, el mayor temor que tenía era que sus vecinos la discriminaran por ser portadora del virus.

José Eduardo Derbez

El joven actor anunció hace unos días en su canal de YouTube que había dado positivo a Covid-19, hecho que le causó mucha confusión en un inicio.

“Me puse muy mal, me espanté mucho, empecé a ver noticias, me puse muy mal, lloré bastante, me angustié, no sabía cómo decirle a mi familia, cómo contarles”, detalló.

Martha Cristiana

Una más de las celebridades que tuvieron Covid-19 y decidió no hacerlo público hasta pasada la enfermedad, es la actriz y modelo Martha Cristiana, quien escribió del tema en su cuenta de Twitter.

Yo tuve Covid y no le dije a nadie y no me saqué foto con cara de víctima, ni anduve alarmando a la banda. #YoNoMeQuedoEnCasa y cuando estemos listo para esa conversación feliz le entro, aunque me pinches linchen

Vadhir Derbez

El hijo de Eugenio Derbez también confesó que padeció la enfermedad, aunque no tuvo muchas complicaciones.

Sin dar muchos detalles, el actor y cantante refirió que pronto contará su experiencia, la cual hasta ahora se ha mantenido reservada.

