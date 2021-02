Celia Lora presume su diminuta cintura en bikini transparente; brilla como nunca en reciente VIDEO de Instagram.

Celia Lora cautivó a millones de caballeros mexicanos tras posar enfundada en ajustado bikini transparente. La bellísima modelo vacacionó por paradisíacas playas asiáticas, mismas que presumió a través de videos en Instagram.

Y es que, la hija de Alex Lora viajó hasta Las Maldivas para posar en ajustadas prendas que fueron admiradas por millones de internautas.

Celia portó un ajustado top transparente que dejó al descubierto sus sensuales hombros. La prenda, decorada con algunas cruces negras, se volvió una completa sensación entre millones de hombres.

Por si fuera poco, la también estrella de las redes sociales publicó un video divirtiéndose desde el mar. Lora movió las caderas al ritmo de una pegajosa canción y dejó ver su sensualidad a la máxima potencia.

El filme ganó 28 mil corazones rojos y decenas de halagos por parte de los usuarios de las redes sociales. “Que hermosa” y “Me gusta tu traje de baño”, fueron algunos comentarios que dejaron los cibernautas al pie de la publicación.

Celia Lora presume su colección de tatuajes impregnados en la piel

La modelo mexicana pasó el mejor momento de su vida desde Las Maldivas, pues también compartió un glamuroso baño de rosas.

La diva mexicana se metió a la tina para disfrutar de un relajante baño con esencias naturales. Por si fuera poco, Celia presumió sus sensuales tatuajes en la espalda, brazos y cintura.

Recordemos que, la hija de Alex Lora tiene una inmensa colección de tatuajes en todo el cuerpo. En su momento, la bellísima artista abrió su corazón en Youtube y confesó el significado secreto de las fascinantes marcas en su piel.

“El primer tatuaje que me hice fue en el cumpleaños de Michael Jordan, porque siempre he estado enamorada de él y tenía 13 años. Nunca me gustó, entonces, me lo quité y me lo volveré a hacer”, reveló la artista mexicana en su propio canal de entretenimiento.

