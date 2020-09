Celia Lora sorprende al revelar el tipo de mensajes que recibe por parte de sus seguidores de redes sociales.

Celia Lora se ‘pinta sola’ cuando se trata de causar polémica o sorprender a sus seguidores, ya que su personalidad la ha colocado como una de las mujeres del espectáculo más controversiales y a la vez admiradas.

Como es de conocimiento de todos, Celia Lora no tiene filtro o límites cuando se trata de decir lo que siente o mostrarse abiertamente ante sus fans, razón por la que en esta ocasión no dudó en revelar el tipo de mensajes que recibe por parte de sus seguidores de redes sociales.

Entre las revelaciones que hizo la famosa modelo, a través de un video que colgó en su canal de YouTube, destaca que en muchos de los comentarios que le son enviados le relatan las prácticas privadas que harían con ella.

En algunos de los textos que mostró la playmate, los caballeros le revelan sus más grandes fetiches, siendo uno de los más recurrentes en el que le dicen que son capaces de algunas prácticas que ella misma catalogó como “porquerías”.

“La gente es muy valiente por las redes, pero en la vida real no, y a mí, nada de lo que me han dicho en Instagram, me lo han dicho en persona”, destacó Celia Lora en el video.

Recientemente, la hija de Alex Lora afirmó que decidió cerrar la caja de comentarios en sus publicaciones de Instagram debido a que recibía frases de este tipo, por lo que prefirió evitar que estuvieran expuestos y su perfil se convirtiera en algo desagradable.

