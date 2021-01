Chiquis Rivera arremete contra Mr. Tempo en su cuenta de Twitter: “No puedo con la gente mentirosa”.

Chiquis Rivera reaccionó sumamente molesta a una reciente entrevista que concedió el empresario mexicano Jorge Cueva, mejor conocido Mr. Tempo, con quien tenía planea de lanzar un tequila.

A pesar de que hace unos meses se vio a la hija de Jenni Rivera muy cercana a Cueva, al parecer ahora la amistad se vino por tierra por razones aún desconocidas.

El distanciamiento y aparente ruptura laboral se hizo evidente luego de que Chiquis Rivera desmintiera a Mr. Tempo sobre que sus planes de lanzar un tequila seguían en pie, como lo declaró en una reciente entrevista.

Sobre el tema, el empresario aseguró que el negocio con la ganadora del Grammy Latino continúa, pero que ya no estaba a su cargo. “Por el bien del negocio, de la sociedad, se lo pasé a mi socio”, detalló entre otras cosas.

Sin embargo, poco después de conocerse las declaraciones de Cueva, Chiquis Rivera publicó en su perfil de Twitter varios mensajes que contradicen lo dicho y en los que hace fuerte señalamientos contra el empresario.

“En exclusiva a mis amigos Twitter: no tengo planes de hacer un tequila con nadie en estos momentos. Por favor, no se crean de todo lo que oyen, lean o hasta lo que ven, que no todo lo que brilla es oro”, escribió la cantante.

Previo a este mensaje, Chiquis Rivera ya había dejado entrever que ahora considera a Mr. Tempo como una persona mentirosa y aprovechada.

“No puedo con la gente mentirosa!!! No hay nada más que me cae mal. Pi... gente aprovechada buscando fama a costillas de otra gente”, afirmó la intérprete de ‘Me Vale’.

Para cerrar con el tema, Chiquis Rivera afirmó que por ahora prefiere enfocarse en las cosas buenas que está viviendo, como sus recientes nominaciones.

“Ahora, hay que enfocarnos en lo bueno, bonito y lo que sí es chin*** ¡Nuestras nominaciones a premio lo nuestrooo!”, afirmó.

