Cynthia Klitbo revela que su relación con Rey Grupero está en la cuerda floja: “Me hace falta un abrazo”.

Fue a finales de octubre, cuando Cynthia Klitbo y Rey Grupero visitaron nuestro foro de Venga la Alegría para confirmar su noviazgo. Los artistas abrieron su corazón y gritaron su amor a los cuatro vientos ante millones de televidentes.

Los días transcurrieron y los mexicanos se dejaron ver muy juntos en diferentes fotos de las redes sociales. Los enamorados grabaron videos de TikTok, se tomaron sensuales retratos y pasaron algunos días de cuarentena juntos.

Sin embargo, la historia podría llegar a su fin muy pronto, pues la zacatecana se sinceró con sus millones de admiradores y dio detalles de su crisis amorosa con el famoso youtuber.

La situación con mi pareja está llegando a un nivel complicado. No es fácil tener una pareja más joven y que esa pareja aguante la espera, creo que estamos al borde del límite... Me hace falta un abrazo

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Recordemos que Cynthia Klitbo viajó a Perú para perseguir sus sueños como actriz. Fue a finales del año pasado, cuando la mexicana se despidió de tierras mexicanas y dejó a su querido novio.

Hoy no podía con la tristeza porque además mi relación está bailando, es muy probable que mi relación se termine antes de que yo pueda volver a México porque es muy difícil para una persona más joven entender la realidad que uno vive como una persona adulta

El tiempo para una pasa más rápido y a la vez más lento; extraño muchísimo ser tocada por mi pareja como mujer y al mismo tiempo pues no nos entendemos mucho por la diferencia de edad

Y es que, Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, tiene una enorme diferencia de edad con la actriz mexicana. Él tiene 33 y ella 53 años; sin embargo, los artistas hicieron caso omiso de las críticas para dar paso a una romántica relación.

Hasta el momento, el famoso youtuber no ha dado declaraciones sobre su crisis amorosa con el amor de su vida, pues probablemente tiene planes de salvar su romance.

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