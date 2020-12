Conoce las mejores canciones para que despidas el 2020 con el mejor estado de ánimo y recibas el 2021 con energía.

Este día 31 de diciembre, son millones de personas las que se encuentran preparándose para la fiesta de fin de año y recibir con toda la actitud el 2021, y empezar con buenas vibras y muy felices.

Es cierto que esta fecha es para celebrar y sacar los mejores pasos de bailes, pues la música es pieza clave para festejar 31 de diciembre, decir adiós al 2020 y con el mejor de los ánimos agradecer que una nueva etapa está a punto de empezar.

Por eso te presentamos algunas de las canciones que no deben faltar en la celebración de Año Nuevo que en solo unas horas está por llegar y habrá mucha felicidad, amor y diversión.

Un año más de Mecano:

Este tema es un resumen de lo que puede suceder en una celebración pues no es muy común que los festejos pasen en medio de una pandemia como actualmente se está.

Happy New Year del grupo Abba:

Este increíble tema es sin duda uno de los que valora todo aquello que hay después de la fiesta, la convivencia con los demás y el aprecio a las cosas de la vida.





Funky New Year de Eagles:

Esta canción es para todos los gustos, por lo que habla de cómo afecta las expectativas que hay al esperar un mejor año.

New Year ‘s Day de U2:

Es un tema de los más románticos por la historia ligada entre el año que no puede cambiarse, pero se puede reconfortar con lo bueno que sucedió.

El año viejo de Tony Camargo:

Tema que hace alusión a que aún cuando haya queja de todo lo que sucedió y que quedará en el pasado, también existieron cosas buenas.

It was a very good year de Frank Sinatra:

Los buenos momentos que se viven a lo largo de los años y la permanencia del buen ánimo a pesar de esto, eso es lo que incluye este tema.

Festejar Yucatán a Go-Go:

La opción ideal si se pretende festejar y divertirse pues es algo que incluye hasta canciones de José Alfredo Jiménez.

Son de fin de año y Navidad:

Transmite un gran mensaje sobre la fecha mientras se siente como la pista de baile es solo para quien la disfruta con este fondo.