Consuelo Duval entra en polémica por filtración de supuestas FOTOS en las que aparece en playa nudista.

La actriz Consuelo Duval está envuelta en una nueva polémica, luego de que se filtraran en redes sociales unas supuestas fotografías de ella completamente desnuda, mismas que habrían sido tomadas cuando paseaba en una playa nudista.

En las postales, que ya circulan en diferentes plataformas digitales, se puede ver a una mujer muy similar a Consuelo Duval sin nada de ropa, mientras está a la orilla del mar.

Cuando comenzaba a crecer el tema sobre sus supuestas fotos desnuda, la actriz y conductora aseguró que daría su postura de los hechos a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una imagen de ella haciendo la señal de silencio y con un mensaje revelador.

¡Tengo algunas bocas que callar! Si te quieres enterar del chisme ... ¡en mi story!

Aclara todo

Y, como lo prometido es deuda, Consuelo Duval cumplió con sus seguidores al publicar en sus historias de Instagram y en Twitter una imagen en la que hace la aclaración de lo que se señalaba de ella.

Haciendo alarde de su buen humor, la comediante compartió la imagen donde supuestamente está desnuda y sobre el cuerpo marcó algunos detalles que no pertenecen al de ella, con lo que dejó claro que no aparece en las fotos.

Puedes ver aquí la foto de aclaración de Consuelo Duval

“Dónde están mis estrías”, “¿y mi ombliguito cómo creció?”, “¿mi cirugía de la panza?”; “¿¿Yo no me como las uñas??”, son algunas de las frases que puso Consuelo Duval para que no quede duda de que el cuerpo de las fotos no es el suyo.

