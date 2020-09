Cristina Eustace revela toda la verdad sobre la relación que tuvo con Estaban Loaiza, expareja de Jenny Rivera.

Cristina Eustace reveló la verdad sobre la relación que tiene con el padre de su hijo, Esteba Loaiza, quien se encuentra en la cárcel.

“Esteban siempre va a ser parte de mi vida, es el padre de mi hijo. Pusieron la nota de una persona que imita a Jenny y yo tengo también mi programa de conducción en donde por supuesto hablo de ella. Una vez me mandó un mensaje en donde me felicitaba”, aseguró la cantante.

También, reveló que no ha recibido ayuda del exbeisbolista desde el momento en que estuvieron juntos.

“A mi no me ayudó, o sea a mí de hecho por dos años me hundió. Fueron dos años de bullying, fueron dos años de '¿sabes qué? vamos a calmarnos con tu música’, y era de no salir, no salir con música. Fueron momentos muy difíciles en los que claramente no me ayudó y sigue sin ayudarme. Aquí él lo único que ha hecho, es solamente darme el regalo más grande de mi vida, lo demás es estorbar todos los días”, comentó la presentadora.

La conductora y cantante también reveló que no recibió un solo centavo por parte de Esteban Loaiza, y que hasta la fecha sigue sin recibir nada, por lo que busca tener la patria potestad de su hijo, ya que el pequeño no tiene su apellido.