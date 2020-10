Nuestra querida conductora Cynthia Rodríguez apareció con inigualable atuendo de modelo de revista.

Cynthia Rodríguez sorprendió a todos los televidentes con su reciente look en Venga La Alegría. Nuestra querida conductora apareció con unos shorts negros, una elegante blusa estampada y unos tacones altos, que se volvieron tendencia entre las mujeres latinas.

La coahuilense complementó su atuendo con un peinado alto que también robó miradas entre sus admiradores. La talentosa presentadora presumió su bello rostro con una coleta alta, misma que resaltó sus facciones de ángel al máximo.

Rodríguez demostró que es toda una experta al momento de combinar colores y texturas, pues logró uno de los mejores atuendos hasta el momento: “Preciosa”, “Que hermoso peinado” y “Me encantas”, fueron algunas frases que los internautas dedicaron a la famosa mexicana.

No es la primera vez que Cynthia demuestra su habilidad para vestirse como toda una modelo de revista. La artista, de 36 años, cuenta con 2.7 millones de seguidores en Instagram, quienes no se pierden sus icónicos looks y elegantes prendas.

Cynthia Rodríguez supo ganarse un lugar en la industria de las plataformas digitales, pues tiene miles de seguidores interesados por su vida profesional y personal. La guapa latina también abrió un canal de Youtube, mismo que se convirtió en un espacio para entrevistar a sus personalidades favoritas del medio del espectáculo.

Nuestra adorada conductora tiene un multifacético estilo que se vuelve tendencia, una personalidad que cautiva a sus compañeros de Venga la Alegría y un enorme corazón que se metió en el corazón de todos los mexicanos.

