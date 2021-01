El emotivo mensaje con el que la bellísima Danna Paola se despidió del 2020: “No lo puedo creer”.

El año que recién terminó fue para la cantante y actriz Danna Paola positivo en todos los aspectos, pues a pesar de que se vivieron momentos complicados a raíz de la pandemia de Covid-19, pudo consolidar su carrera en el mundo de la música y la actuación.

Y es que fue una de las protagonistas de una popular serie y pudo colocar varios de sus temas en las principales listas del mundo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la crítica de La Academia compartió una postal y un mensaje que inmediatamente causó revuelo entre sus millones de fans.

“2020 solo me queda agradecerte... por más difícil y loco que te hayas puesto, has sido el mejor año de mi vida hasta ahora”, expresó.

“Te viví al 100% conectada con cada una de mis emociones, re organizando mis prioridades y re conectándome con mis creencias, aceptando mi ansiedad , mis fantasmas, mis locuras, miedos, caídas, risas, insomnios y tantas horas conmigo drenando a través de mi música, en poemas, conversaciones, melodías y letras... Reconociendo cada una de mis caras, y terminar de encontrarme por fin”, añadió.

Hizo hincapié en que “agradezco Dios por tantas bendiciones y lecciones, para poder disfrutar cada segundo, cuidando mi salud mental y física, y así como pidiendo al cielo por las vidas y la salud de el mundo entero”.

Y finalizó: “El tiempo de calidad y saber que estar bien estar mal... y why not? En tantas copas de vino que se llevan lo mejor y lo peor, tantas charlas conmigo misma, los amaneceres con los seres humanos que me acompañaron cada día y el viaje interno tan único y reconfortante que me llevó hasta lo más profundo de mi raíz, solo así pude florecer sin lastimarme con mis propias espinas, permitiéndome amar de nuevo, primero amándome a mi misma, sin miedo, sin aprobaciones, y así encontrar la plenitud que tanto me falta”.