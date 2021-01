Danna Paola se sincera y revela que ha padecido violencia de género: “He vivido muchísimo machismo”.

Danna Paola fue cuestionada en una reciente entrevista sobre la violencia de género, problemática en la que ha sido vincula luego de que su exnovio, Eleazar ‘N’, protagonizara un lamentable episodio de agresiones contra su pareja Tefi Valenzuela.

Aunque la cantante nunca confirmó haber vivido alguna situación similar, los cuestionamientos al respecto hacia ella no cesaron, por lo que recientemente rompió el silencio y reveló que se ha enfrentado al machismo y la violencia de género, tema que sus seguidores han ligado con su sencillo ‘Calla tú’.

Sobre esta impresión de su canción, la cantante afirmó: “Yo creo que es un tema que necesitaba escribir, fue cuando yo estaba en Madrid”.

En ese mismo sentido, dejó claro que al hablar de violencia de género no se refiere a que lo haya vivido en una relación en específico, ya que considera que todas las mujeres se han enfrentado a esta problemática.

“No es que en una relación o con una persona en específico yo haya vivido violencia, pero todas hemos vivido violencia de alguna manera, inconscientemente”, afirmó la cantante y actriz.

Sobre el mismo tema, Danna Paola también afirmó que en el ámbito laboral ha sido víctima de este tipo de violencia, al grado de que la han querido callar.

“Dentro de esta industria yo he vivido muchísimo machismo, se me ha intentado callar muchas veces y lo he dicho y ha sido nota en todos lados de ‘calladita no me veo más bonita’”, reveló.

Al final, Danna Paola abundó en la manera en que le ayudó en lo personal el haber hecho el tema ‘Calla tú’.

“Soy una persona muy directa, muy transparente, y he aprendido mucho sobre feminismo en los últimos tres años y para mí ha sido de verdad una catarsis interna, el decir ‘necesito escribir una canción que hable de esto’”, concluyó la guapa cantante quien se encuentra promocionando su más reciente producción discográfica titulada ‘K.O.’.

