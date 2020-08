Ellen DeGeneres habría presentado su renuncia a la cadena NBC tras polémica de acoso laboral.

Luego de que salieron a la luz varios testimonios que denunciaban una cultura laboral tóxica, acoso profesional y racismo en el programa The Ellen DeGeneres Show, la titular de la emisión, Ellen DeGeneres, habría presentado su renuncia a la cadena NBC.

En caso de que sea confirmada esta información, el programa que inició el 8 de septiembre de 2003 llegaría a su final; sin duda, un duro golpe para la industria del entretenimiento.

Una de las opciones que tiene la cadena norteamericana es suplir a Ellen DeGeneres con James Corden; sin embargo, éste cumple con un contrato con CBS de Los Ángeles, California, que termina en 2022.

Cabe recordar que el pasado 30 de junio Ellen ofreció disculpas a sus colaboradores, pues aseguró que “el día uno de nuestro programa, le conté a todos en nuestra primera reunión que The Ellen DeGeneres Show sería un lugar de felicidad: nadie levantaría nunca la voz, y todo el mundo sería tratado con respeto”.

Obviamente, algo ha cambiado y estoy decepcionada de saber que ha sido así. Y por eso, lo siento. Cualquiera que me conozca sabe que eso es lo contrario de lo que creo y de lo que espero de nuestro show

Pese a estas disculpas, trabajadores del popular show no están de acuerdo con que la celebridad continúe con este programa, pues aseguraron que “es una farsante, no practica lo que predica. El comportamiento de los ejecutivos de su programa ha sido espantoso, pero ella no es mejor. De hecho, ella es la peor. Es indignante que esté tratando de fingir que todo esto es un shock para ella”.

