Erika Buenfil responde furiosa a las declaraciones de Juan José Origel sobre su incursión en TikTok.

Erika Buenfil demostró que a la hora de defenderse es una mujer muy aguerrida, ya que no está dispuesta a que nadie se exprese mal de su trabajo; pero sobre todo, que nadie se meta con su hijo.

Esto quedó claro ahora que habló sobre los dichos que el periodista Juan José Origel, y su compañera Martha Figueroa, hicieron sobre su incursión en TikTok y su hijo.

Las declaraciones de Erika Buenfil, quien ha tenido gran éxito en la referida red social, fueron hechas en una entrevista para un canal de YouTube con la periodista Fernanda Familiar.

Entre otras cosas, la actriz destacó que más que molestarle el hecho de que Pepillo Origel, como se le conoce al presentador, criticara su trabajo en TikTok, fue que se refiriera a su hijo como “el pequeño Zedillo”, en clara alusión a que es nieto del expresidente de México, Ernesto Zedillo.

Mi hijo se llama Nicolás Buenfil y eso fue lo que a mí me dolió, porque me ha costado un chingo sacar adelante a esta criatura, que no me la toquen

Visiblemente molesta y afectada, Erika Buenfil dejó claro que no piensa perdonar al periodista de espectáculos.

No lo voy a perdonar. Que él reflexione y cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque, porque él no me paga ni un bistec o una colegiatura de Nicolás Buenfil

Entre sus palabras, Juan José Origel aseveró que ya lo tenían harto los videos que comparte la actriz en TikTok, los cuales catalogó de “mucha payasada”.

Ante esto, la guapa estrella de telenovelas destacó que no piensa detenerse por este tipo de opiniones. “Y si yo hice TikTok e hice el ridículo es mi problema, no de ellos, no los ofendí nunca y no los voy a perdonar”, aseguró.