Cecilia Álvarez ‘Wushu’ reveló cómo logro resolver sus diferencias con Pascal Nadaud dentro de Exatlón.

Cecilia Álvarez ‘Wushu’ visitó nuestro foro de Venga la Alegría para contar detalles exclusivos sobre su estadía en las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Recordemos que, la reciente eliminada del reality show, vivió todo un calvario con sus compañeros del equipo azul.

Sin embargo, la coahuilense se sinceró por primera vez, sobre los problemas que tuvo con el jugador de rugby Pascal Nadaud.

“Al inicio sí fue difícil, incluso duramos algún par de días distanciados porque no encontrábamos ese click para conectarnos. Yo me acerqué con él para platicar, me disculpé y afronté mis responsabilidades”, reveló la mexicana para millones de televidentes mexicanos.

Por si fuera poco, Cecilia vivió momentos muy vulnerables dentro de la competencia; sin embargo, resolvió con éxito su pelea con el famoso ‘Blue Viper’.

Yo le dije a Pascal: ‘Vamos a dejar las cosas atrás y salgamos adelante’. Me acerqué y él me dijo: ‘Tú sabes que nunca te iba a tratar mal. Solo que me cuesta mucho soltar las cosas’

“Pascal es una persona muy franca. Yo lo reconozco porque pocas personas tienen el valor de hablarte a la cara y decirte las cosas. A veces la franqueza no es bien vista”, concluyó la querida latina, quien se marchó convertida en toda una leyenda de Exatlón.

Cecilia Álvarez ‘Wushu’ también habló sobre la supuesta rivalidad con Valery Carranza.

Recordemos que, la talentosa coahuilense también vivió un enfrentamiento con la jugadora de tochito Valery Carranza.

En su momento, ‘Wushu’ confesó que se dejaría perder en el duelo de eliminación contra ‘Melena Azul’ y Samara Alcalá.

Las palabras de Cecy, desconcertaron a sus compañeras, quienes bajaron su rendimiento en la batalla por la permanencia.

Posteriormente, Valery Carranza se convirtió en la mujer eliminada tras batirse contra ‘Wushu’ y Samara. Lo anterior generó una gran disputa entre los integrantes del equipo azul.

Algunos concursantes, acusaron a Cecy Álvarez de desconcentrar a sus compañeras para debilitarlas mentalmente.

En exclusiva para Venga la Alegría, la querida atleta se sinceró sobre su polémica con Valery Carranza.

Yo nunca lo hice para debilitar a nadie, incluso Sam y Valery no estaban cuando yo lo expresé. Por lo mismo que no quería que se llegara a malentender

“Me sentí muy vulnerable e incluso culpable de lo que estaba pasando. Pasaron muchas cosas y sentimientos por mi ser. Empecé a reflexionar y hablé con el equipo”, confesó la coahuilense, quien logró limar asperezas con sus compañeros de la causa azul.

La convivencia fue mejorando, nos volvimos muy unidos, sí logramos limar las asperezas

“Si fue un poco duro mi regreso, me puse muy nerviosa en la ceremonia. El solo hecho de regresar, me colocó en una situación difícil con el equipo porque no es justo para ellos. Sin embargo, fue una oportunidad que cualquiera hubiera aprovechado”, concluyó Cecy Álvarez ‘Wushu’ sobre su segunda oportunidad de regresar a las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes.

