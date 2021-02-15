Exatlón: La FOTO de Antonio Rosique con atletas de Titanes y Héroes que dejó a todos con la boca abierta.

Exatlón: Titanes vs Héroes nos ha regalado valiosos momentos desde las tierras y playas más demandantes de la televisión. Y es que, tus atletas favoritos, salen a pelear por la gloria todos los días para llevarte trepidantes duelos y cardíacas batallas.

Además, la competencia deportiva más querida de la pantalla chica, también ha formado inquebrantables amistades. Recientemente, Antonio Rosique publicó una emotiva foto que ganó 41 mil corazones rojos y decenas de comentarios por parte de los fanáticos.

“Esta aventura no sólo me ha dejado emociones sino también grandes amigos”, escribió la máxima autoridad de Exatlón al pie de una postal que generó gran impacto entre sus 799 mil seguidores de Instagram.

Y es que, nuestro talentoso artista, posó junto a reconocidos atletas como Mati Álvarez, Aristeo Cázares, Casandra Ascencio y Christian Anguiano ‘Yomi’.

“Hoy celebro la amistad de estos atletas que su corazón y valentía va mucho más allá de su talento”, concluyó el comentarista, de 45 años, debajo de una postal que fue aplaudida por millones de admiradores.

Por si fuera poco, algunas personas dejaron bellísimos comentarios debajo de esta publicación que se llevó el reconocimiento del público mexicano. “Exatlón no sería lo mismo sin ti”, “Genial foto con grandes deportistas”, “Los mejores atletas”, y “Qué envidia”, fueron algunas frases que escribieron los internautas.

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Antonio Rosique celebra en grande junto a talentosos atletas de Exatlón.

No es la primera vez que Antonio Rosique comparte un colosal retrato junto a los concursantes más famosos de la pantalla chica.

Fue a finales de marzo del año pasado, cuando el querido mexicano publicó una postal junto a Mati Álvarez y Heliud Pulido, ganadores de la tercera temporada del programa más cardíaco de la televisión.

Una vez más, el periodista latino demostró que formó grandes amistades durante su estadía en las playas más famosas del mundo.

Debemos recordar que, Antonio Rosique es uno de los conductores más exitosos del momento, pues constantemente inspira a los participantes de Exatlón con poderosas frases que también mueven el corazón de México.

Nuestro querido presentador inunda de energía las playas más trepidantes de la pantalla chica, razón por la que cautiva a la audiencia latina todas las noches.

No cabe duda que Exatlón: Titanes vs Héroes nos ha dejado cardíacas batallas; sin embargo, también nos ha dejado insólitos momentos de compañerismo que constantemente quedan inmortalizados en las plataformas digitales.

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