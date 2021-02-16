Exatlón: El inesperado mensaje de Héroes a Ceci Álvarez ‘Wushu’ desde el campamento tras su eliminación.

La semana número 25 de Exatlón: Titanes vs Héroes comenzó con un aire de nostalgia entre los atletas más famosos de la televisión. Y es que, el equipo azul abrió su corazón y expresó sus sentimientos ante la reciente partida de Ceci Álvarez ‘Wushu’.

Recordemos que, la coahuilense se enfrentó a un cardíaco duelo contra sus compañeras Doris del Moral y Evelyn Guijarro. La practicante de artes marciales perdió todas sus vidas y salió eliminada del reality show más exigente del mundo.

La Fortaleza se sintió vacía sin la sonrisa de Ceci Álvarez; sin embargo, Evelyn Guijarro dedicó un emotivo mensaje a su reciente compañera eliminada de Exatlón.

“En ningún momento nos dejamos de apoyar las unas con las otras. Se respiró un juego limpio, pero muy reñido. No me generó nada competir contra Cecilia, es muy buena competidora”, reveló la lanzadora de jabalina para millones de televidentes mexicanos.

Por si fuera poco, Casandra Ascencio destacó la nobleza de ‘Wushu’, quien regresó a la cuarta temporada de Exatlón para limar asperezas con los integrantes del equipo azul.

“Ceci vino con otro motivo. Vino a hacer las paces con el equipo y a madurar como persona. Estuvo chido que ella se dio la oportunidad y nosotros también nos dimos la oportunidad de conocerla. Le dimos vuelta a la página”, trascendió la basquetbolista, quien destacó el cambio de 180 grados que tuvo la coahuilense en su segunda oportunidad dentro del reality show.

Doris del Moral, quien dio un inolvidable espectáculo en el reciente duelo de eliminación, también confesó que adquirió mayor fuerza para llegar a la recta final de la competencia deportiva.

Este duelo de eliminación va a cambiar mucho mi forma de ser. Estoy lista para lo que venga y voy a llegar a la final

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Así fue la inolvidable estadía de Ceci Álvarez ‘Wushu’ en las tierras y playas de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Recordemos que, Ceci Álvarez fue una de las revelaciones de esta cuarta temporada del programa de entretenimiento. La talentosa atleta anotó múltiples puntos desde su llegada a las playas de República Dominicana, lugar donde demostró sus múltiples habilidades deportivas.

La famosa latina fue eliminada de la edición más cardíaca de Exatlón; sin embargo, regresó una vez más por la decisión de todo el público mexicano.

En su momento, millones de personas votaron por el regreso de Ceci Álvarez ‘Wushu’, Ernesto Cázares, Mauricio López y Pamela Verdirame a la cuarta temporada del programa de entretenimiento.

En su segunda oportunidad, Ceci Álvarez tuvo algunas diferencias con los integrantes del equipo azul; sin embargo, la atleta demostró humildad para resolver sus diferencias con Pascal Nadaud, Ernesto Cázares, Evelyn Guijarro y otras importantes figuras del programa deportivo.

Sin duda, 'Wushu' se fue convertida en una leyenda y con múltiples victorias que inspiraron a millones de fanáticos en casa.

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