Famosas del espectáculo que alzaron la voz y denunciaron haber sido víctimas de violencia de género.

La lista de famosas del medio del espectáculo que han denunciado haber sido víctimas de violencia de género es muy larga, ya que en reiteradas ocasiones actrices, cantantes, conductoras e influencers han alzado la voz para advertir a sus fans de lo difícil que es soportar una situación de este tipo y lo importante que es salir de ella.

Algunas de las celebridades que, desde su experiencia, se han pronunciado contra la violencia de género, han revelado que en un inicio consideraron como algo “normal” aquellas agresiones de las que fueron objeto; sin embargo, señalaron que llega el punto en que “ya no se puede tolerar más”.

Aquí algunas de las valientes celebridades que han revelado haber sido víctimas de violencia de género.



Silvia Pinal

La diva del cine mexicano compartió en su libro autobiográfico la mala experiencia que sufrió por parte de su exesposo y padre de dos de sus tres hijos, el cantante Enrique Guzmán.

En el texto, la primera actriz aseguró que “uno no debe dejarse y son cosas que uno no debe permitir”.

Ninel Conde

La actriz y cantante señaló a su expareja y padre de su hijo, el empresario Giovanni Medina, de haber ejercido violencia psicológica, verbal y hasta física contra ella, debido a diversos problemas que tuvieron mientras estaban juntos. Actualmente enfrentan un proceso legal por la custodia del menor.



Ivonne Montero

Recientemente, la actriz Ivonne Montero reveló que su expareja, el actor Pascacio López, mantuvo sobre ella una situación de violencia psicológica y verbal derivada de sus celos y actitud controladora.

Me estaba violentando, no solo a mí, sino a mi entorno, mi hogar, mi relación con mi hija… estaba yo con miedo y aterrada

Marjorie de Sousa

La actriz venezolana reveló hace tiempo lo que sufrió junto a su primer esposo, Ricardo Álamo, con quien estuvo casada durante dos años.

Al respecto, la guapa estrella de televisión detalló que fue tanto el daño, que tuvo que ir al psicólogo para sanarse. “La violencia no está bien, la violencia psicológica te encierra y te invade”.

Jennifer López

Aunque la famosa cantante no reveló de quién se trató, en su libro True Love confesó que sufrió el acoso psicológico de una expareja. “Afortunadamente, nunca me dejaron un ojo morado o me rompieron el labio, pero me sentí maltratada de una manera u otra... mentalmente, emocionalmente, verbalmente”, relató la estrella de El Bronx.

Niurka

La bella vedette cubana confesó en una entrevista para un medio de Estados Unidos que vivió una terrible agresión física y psicológica, la cual sufrió por parte de su hijo, Kiko.

Me ahorcaba como si fuera yo un delincuente. Esa preparación que le dieron a él para agarrar a delincuentes yo creo que la practicaba conmigo

Bárbara Mori

Una de las últimas famosas en hablar del tema fue Bárbara Mori, quien contó lo que vivió con el padre de su hijo, Sergio Mayer, al asegurar que se sentía controlada por parte de él.

