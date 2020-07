Los famosos del medio del espectáculo que lucharon y perdieron la batalla contra el coronavirus.

Tras la llegada de la pandemia por el Covid-19, varias personalidades del gremio del espectáculo han enfrentado una ardua pelea para frenar el virus. Sin embargo, en su lucha por vencer la enfermedad, perdieron la batalla y dejaron un enorme hueco entre el público.

Raymundo Capetillo fue uno de los actores que perdió la vida a causa del virus. El pasado 12 de julio, el reconocido actor de teatro y televisión dejó el mundo a los 79 años, tras pasar sus últimos días internado a causa del Covid-19, según informó su sobrina Tanya Roberta.

Más tarde, la Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI) confirmó la noticia con un comunicado en Twitter.

Yoshio dejó un gran vacío en la industria musical, pues el pasado 13 de mayo falleció después de pasar alrededor de 12 días en el hospital. Su pareja, Marcela Hernández, lanzó un comunicado para dar a conocer el triste deceso del Samurai de la Canción.

El cantante y compositor, Óscar Chávez, falleció el pasado 30 de abril a la edad de 85 años. El mexicano fue internado en el hospital 20 de noviembre del ISSSTE, donde lo canalizaron tras presentar síntomas de Covid-19.

La Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, dio un comunicado en sus redes sociales para despedir al cantautor:

La Secretaría de Cultura y sus instituciones lamentan el fallecimiento de Óscar Chávez, representante de la trova y la música tradicional mexicana que con su trabajo logró retratar la realidad de la sociedad mexicana y dar voz con su música a las causas justas

Miguel Bosé conmovió a sus miles de admiradores tras dar a conocer el fallecimiento de su madre, Lucía Bosé. La mamá del cantante español partió por complicaciones con el Covid-19. El intérprete de Bandido, invitó a sus fans a pintar cubrebocas con tinta azul, como un homenaje hacia la persona que le dio la vida.

En un caso a nivel internacional, el actor británico Andrew Jack perdió la batalla contra el Covid-19, el pasado 31 de marzo. El artista fue reconocido por participar en más de 80 películas, entre ellas, Star Wars Episode VII: The Force Awakens y Star Wars Episode VIII: The Last Jedi.

Sean Astin, amigo y colega de Andrew en la película The Lord of the Rings, le rindió homenaje en Twitter:

Andrew Jack amaba una teoría de la gravedad única, que todos estamos siendo empujados hacia abajo, en lugar de ser derribados. Amamos a Andrew Jack

