Filtran el último audio que envió Diego Armando Maradona a la pareja de su exmujer: “Me cuidas a mi ángel”.

Tras la muerte de Diego Armando Maradona, que fue un golpe a sus admiradores de su natal Argentina y el mundo entero, han surgido algunos detalles en torno al astro del futbol y su vida privada.

Uno de ellos es el reciente audio que fue revelado por el periodista argentino Luis Ventura, en el que se aprecia al Diez hablar directamente a Mario Baudry, pareja de su exmujer, Verónica Ojeda, quien es madre de Dieguito, su hijo menor.

En el audio que se ha hecho viral, se puede escuchar cómo Diego Armando Maradona pide a Baudry cuidar de la que fuera su pareja y de su “ángel”, es decir, su hijo.

“Hola, Mario. Habla Diego, ya sé que te parecerá increíble esto, pero la veo bien a Vero, y me dijo que está con vos. Cuídala mucho y de paso me cuidas a mi ángel (Dieguito) que no tiene parangón con nada”, se escucha al inicio del audio que al parecer fue hecho por el astro argentino de futbol poco antes de morir.

En el mismo audio, Maradona se muestra como un padre preocupado y consciente de la responsabilidad que significará la educación de su pequeño hijo al asegurar a la pareja de su exmujer que “yo tengo un montón de hijos, pero este me va a sacar la última cana”.

Finalmente, cerró el audio que fue enviado vía WhatsApp mandando saludos para Mario Baudry, jefe de gabinete de Sergio Berni, ministro de Seguridad de Buenos Aire.

De acuerdo con lo que afirmó el periodista que dio a conocer el audio, esté habría sido hecho por el futbolista “horas antes de su muerte”.

Pese a este audio revelado, hasta el momento, Verónica Ojeda no ha hecho declaraciones relacionada a la muerte del padre de su hijo, Diego Armando Maradona.

