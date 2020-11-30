VIDEO donde supuestamente aparece en el cielo la silueta de Maradona se viraliza en internet.

Un video en el que supuestamente aparece la silueta de Diego Armando Maradona en el cielo se ha hecho viral en las redes sociales, donde los fanáticos de astro del futbol aseguran que es una señal paranormal del recién fallecido deportista.

Las polémicas imágenes que han causado conmoción entre los internautas, fueron compartidas en forma de video y fotos por una joven argentina que asegura que el ‘Diez’ apareció en el cielo.

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De acuerdo con la reseña que compartió la chica de nombre Nattali Ríos en su perfil de Instagram, ella se encontraba observando la Luna luego de ver unos videos de Diego, pero como se veía muy espectacular el astro, decidió grabarlo para compartirlo con sus amigos.

Sin embargo, aseguró, que mientras grababa se llevó la gran sorpresa de que las nubes se fueron acomodando de tal manera que poco a poco fueron ‘dibujando’ la silueta del fallecido ídolo del futbol de Argentina.

La joven aseguró que al inicio de todo no le estaba gustando lo que grabó, pero uno de sus amigos le ayudó a descifrar la imagen que revelaría la presencia de Maradona, con todo y su número 10 en la espalda.



Video se hace viral

Luego de descubrir esto, la chica decidió compartir el video y una foto del suceso, lo que provocó que ambas imágenes se hicieran virales en las redes sociales, donde se abrió el debate sobre si trata de la silueta de Maradona o no.

También, surgieron un sinfín de teorías alrededor de lo sucedido sobre la supuesta aparición de Maradona en el cielo, hecho que hasta ahora es aceptado por unos y rechazado por los más escépticos.

Quienes han secundado la visión de la joven, aseguran que quizá tal aparición se debe a que Diego Armando Maradona quería despedirse de sus fanáticos de una manera tan épica como fue su vida y carrera futbolística.

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