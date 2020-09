Frida Sofía se muestra totalmente al natural al compartir una FOTO sin nada de maquillaje ni filtros.

Frida Sofía demostró que la belleza de una mujer no debe estar limitada al maquillaje y los filtros, al mostrarse en su perfil de Instagram en una foto completamente al natural.

En la publicación que colgó en su perfil personal de dicha red social, la también coach de belleza y bienestar se dejó ver como muy pocas veces lo hace, revelando que su rostro está bien cuidado gracias a los tratamientos que ella misma se aplica.

Aunque solo usó unos pupilentes de color, Frida Sofía causó gran sorpresa entre sus fanáticos, quienes se dividieron en opiniones sobre su aspecto sin maquillaje.

Junto a la postal, la guapa hija de Alejandra Guzmán escribió un mensaje con el que motiva a sus fans a dejarse asesorar por ella para lucir radiantes, con los aparatos y tratamientos que ella promueve.

“Escríbeme a mi cuenta @frida_sofia_tips para asesorarte personalmente”, compartió la joven influencer.

Entre los comentarios que recibió el post de Frida Sofía, resaltan aquellos en los que le dicen lo bien que luce y lo guapa que está: “Estás radiante”, “la más hermosa”, “qué bonita te ves”, “qué belleza”, “Frida, me encantas”, son algunos de los mensajes positivos que recibió la cantante.

Sin embargo, no pudieron faltar quienes se pronunciaron en contra de Frida y aseguraron que no se veía bien sin maquillaje: “No me gustas así”, “qué horror”, entre otros, son parte de los mensajes negativos que se pueden leer sobre la apariencia de la joven.

