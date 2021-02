Giovanni Medina y Alan Tacher se enfrentan a gritos durante programa en vivo: “No somos amigos”

Giovanni Medina, expareja de Ninel Conde, protagonizó una polémica pelea con el conductor Alan Tacher durante un show de espectáculos. Los ánimos se calentaron durante plena transmisión en vivo, pues los artistas se lanzaron contundentes declaraciones que trascendieron en internet.

Todo comenzó cuando Giovanni Medina llamó “cobarde” al animador mexicano en un programa virtual. Alan reaccionó furioso y enfrentó al exnovio del ‘Bombón Asesino’ con contundes palabras.

“Primero no soy periodista, nunca lo he dicho, soy conductor desde hace 30 años, pero tampoco usted es juez ni parte ni jurado y se mete en cosas que no le incumben. Me deja hablar, por favor. No es más cobarde el que amenaza a mujeres”, expresó Alan para millones de televidentes en casa.

Giovanni Medina no se quedó atrás pues confesó por qué llamó “cobarde” al artista de 49 años.

“Lo llamé cobarde porque existen periodistas serios, pero usted no es periodista. Existen periodistas serios que si han cuestionado a Ninel Conde de por qué está viviendo de dinero mal habido y por qué no es sensible con las víctimas de Larry Ramos. Eso es un acto de cobardía y periodismo rancio. No somos amigos”, respondió el abogado, quien se conectó vía Zoom desde Tulum, Quintana Roo.

Por si fuera poco, Giovanni expresó que Tacher no tenía derecho a opinar sobre su vida privada.

¿Qué me puede usted enseñar sobre mi vida? Usted se dice amigo de la mamá de mi hijo, pero yo viví 7 años con ella y nunca lo vi en mi casa. Usted está hablando de algo que nos sabe

La polémica no quedó ahí, pues Alan lanzó otros contundentes comentarios para atacar al exnovio de Ninel Conde.

“A ti no te incumbe ese tema. No te hagas el preocupado por las demás personas”, trascendió el conductor de televisión haciendo referencia a las supuestas estafas que cometió Larry Ramos, actual pareja de ‘El Bombón Asesino’.

Ninel Conde reacciona a la pelea de Giovanni Medina y Alan Tacher

La cantante toluqueña se presentó en un programa de entretenimiento para hablar sobre la reciente pelea de su expareja y el conductor de televisión.

La artista, de 44 años, reveló que se quedó atónita cuando sintonizó el contundente enfrentamiento.

No tengo comentarios al respecto. Una disculpa a Alan por el mal momento, pero vamos para adelante. No es quedarme callada, es simplemente no invertir energía mala

“Ha sido un año difícil, alejada de un ser que yo parí. A lo mejor no soy perfecta, pero tampoco creo ser peligrosa para una criatura porque solo quiero darme amor”, finalizó la también actriz refiriéndose a la batalla legal que enfrenta con Giovanni Medina por la custodia de su hijo Emmanuel.

