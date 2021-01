Hija de Armando Manzanero asegura que ha sentido la presencia del fallecido compositor: “Venía junto a mí”.

Tras la partida del maestro Armando Manzanero, el pasado 28 de diciembre de 2020, sus familiares lo despidieron con una misa póstuma en su natal Yucatán.

En el acto religioso, en el que estuvo presente Venga La Alegría, se pudieron ver a algunos amigos y familiares de compositor, aunque sus cenizas no fueron llevadas al lugar.

Te puede interesar:

Conoce la última composición que realizó el maestro Armando Manzanero antes de dejar este mundo.

La misa fue organizada por María Elena Manzanero en una iglesia muy representativa para la familia, como lo detalló en entrevista exclusiva para nuestro programa.

“Aquí es donde pasó su niñez, aquí es donde venía a misa con mi abuelita, mi abuelita vivía cerca, así que representa mucho para nosotros la iglesia de Lourdes. El padre decía que tenemos que dar el tiempo para dolernos, para negarnos y finalmente sanar”, aseguró.

Por otro lado, la hija de don Armando Manzanero aseguró que ha sentido la presencia de su padre e incluso lo ha visto después de su sensible fallecimiento.

“No solo lo he soñado, ayer iba al aeropuerto porque olvidamos unas cosas en el avión y venía junto a mí, venía con abrigo, traía su sombrero y venía sonriente”, detalló.

Asimismo, confirmó que del mismo modo que ella, la esposa de Armando Manzanero también ha sentido la presencia del compositor de temas como ‘Nada personal’, ‘Esta tarde vi llover’ y ‘Adoro’.

“Sé que Laura también lo ha sentido y, bueno, él es una persona con muchísima fuerza espiritual”, abundó.

En tema aparte, habló de las versiones que han señalado la muerte de Armando Manzanero como un reflejo de la irresponsabilidad ante la actual pandemia debido a que, en días anteriores a ser infectado de Covid-19, el compositor viajó a Mérida para la inauguración de su Casa Museo.

“Las cosas son como debieron de ser, él no se contagió en Casa Manzanero, no sé dónde se haya contagiado, porque su día con día era de trabajo y de amor a la vida y no de temor. Muchos nos hemos contagiado y no hemos sabido ni cómo, finalmente pasó”, expresó.

Finalmente, afirmó que Laura Elena, esposa de Armando Manzanero ha mostrado mucha tristeza en los últimos días. “Está muy triste, muy desolada, ellos compartían muchísimo y ella esperaba tener más tiempo con él”, apuntó.

También te puede interesar:

Hasta siempre: Los famosos de la farándula que sorprendieron al dejar este mundo en 2020.