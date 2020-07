Kanye West, esposo de Kim Kardashian, anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos.

Luego de años de rumores, Kanye West finalmente anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, de cara a las elecciones del próximo año.

Ahora debemos materializar la promesa de Estados Unidos confiando en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. ¡Me postulo para presidente de los Estados Unidos!

Pese a que el proceso de presentación de candidatos presidenciales ya pasó en varios estados, West cuenta con el respaldo del empresario e inventor Elon Musk, quien ya manifestó su apoyo al rapero públicamente.

Cabe señalar que Kanye West había expresado su apoyo al presidente Donald Trump, con quien tuvo una reunión en 2018; sin embargo, tiempo después comentó que fue una forma de provocar a los demócratas.

El anuncio del músico, de 43 años, llega días después de que publicara su nueva canción, ‘Wash Us In the Blood’, junto con un video en donde se ven varias imágenes de las recientes protestas en Estados Unidos. De hecho, el cantante ha estado presente en las manifestaciones contra el racismo.

Llegará el momento en que yo sea presidente de Estados Unidos y recordaré a cada fundador que no tuvo la capacidad de entender lo que estábamos haciendo

Desde 2018, su esposa, Kim Kardashian, ha estado en contacto permanente con La Casa Blanca en su lucha por una reforma judicial. Logró que Trump perdonará a una sexagenaria por un crimen no violento relacionado con el mundo de las drogas.