Así lucían las integrantes del polémico clan Kardashian-Jenner antes de convertirse en estrellas mundiales.

La familia Kardashian-Jenner, integrada por Kim, Kylie, Kendall, Kourtney, Khloé y Kris, se despide el siguiente año de la televisión. La fundadora de SKIMS y líder de la familia, fue la encargada de anunciar la última temporada de su reality show en el 2021.

Tras 14 años al aire, Keeping Up With the Kardashians dejó grandes momentos en la cultura pop. Capítulo tras capítulo, las famosas hermanas abrieron las puertas de su casa para presumir su lujosa vida y una que otra polémica que impregnó la memoria de los televidentes.

Kim Kardashian fue una de las integrantes que sufrió tremendo cambio físico. Antes de convertirse en una elegante socialité, lucía un cuerpo delgado y sin tantas operaciones. La líder del clan adquirió unas poderosas curvas y un cuerpo de infarto con el paso del tiempo.

Kendall Jenner inició su carrera siendo una adolescente con sed de fama; sin embargo, jamás imaginó que terminaría modelando para prestigiadas firmas de moda. La guapa celebridad se convirtió en una de las integrantes más queridas y respetadas del clan.

Te puede interesar:



Los hermanos Cázares tienen una divertida relación de complicidad fuera de las playas de Exatlón. (FOTOS)

Kylie Jenner también cambió su apariencia radicalmente; temporada tras temporada, la bella influencer apareció con un nuevo arreglo estético en el rostro. Sus labios delgados se tornaron con una apariencia voluminosa y carnosa, misma que fue imitada por millones de fans en todo el mundo.

Kourtney Kardashian siempre se caracterizó por ser una persona alejada de la polémica dentro del reality show; sin embargo, logró consolidarse como una empresaria que fundó su propio blog de moda y belleza.

Khloé también adquirió unas curvas de impacto que dejaron enamorados a sus miles de admiradores; la socialité, de 36 años, fue una de las figuras más polémicas dentro y fuera de Keeping Up With The Kardashians.

La lista no estaría completa sin la matriarca de la familia, Kris Jenner. La madre de las modelos se dio a conocer por su irreverente sentido del humor y ácida personalidad. Kristen Mary, su nombre real, aprovechó su éxito mundial para lanzar su propia línea de maquillaje.

También te puede interesar:

Ella es Addison Rae, la influencer mejor pagada de TikTok; cuenta con casi 60 millones de seguidores.