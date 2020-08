FOTO: Kimberly Loaiza posa al puro estilo de Kylie Jenner y le llueven halagos en las redes sociales.

Kimberly Loaiza arrasó en las redes sociales con un espectacular outfit deportivo. La mexicana portó un ajustado vestido blanco, que dejó ver su escultural figura a más de un año de dar a luz a la pequeña Kima. La reconocida influencer también agregó a su look unos tenis con valor de 20 mil pesos.

Lo que más llamó la atención de sus admiradores, fue la sensual pose con la que apareció en Instagram. Se le vio flexionando una pierna y recargando un brazo sobre el barandal donde se tomó la candente fotografía.

La postal ganó más de 1 millón de corazones rojos, pues sus fanáticos cayeron rendidos ante sus torneadas piernas. Por si fuera poco, los internautas notaron el gran parecido de su pose con la de Kylie Jenner, pues la socialité estadounidense también suele lucir como una top model.

Kylie mantiene una vida llena de lujos y glamour, mismos que presume en cada una de sus publicaciones en Instagram. La hermana de Kim Kardashian también se mantiene muy ocupada en su vida como empresaria y estrella de las redes sociales.

Por su parte, Kimberly Loaiza se encuentra muy enfocada en sus proyectos profesionales. Recientemente lanzó el tema titulado Me Perdiste, el cual podría ser una indirecta a su expareja Juan de Dios Pantoja.

No cabe duda de que Kim pinta para ser toda una celebridad fuera de México, pues poco a poco comienza a lucir como toda una integrante de Keeping Up With The Kardashians.

