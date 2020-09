‘La Mars’ causa sensación en redes sociales al compartir tremendas FOTOS donde luce espectacular.

Marcela Aguirre, mejor conocida como ‘La Mars’, causó gran eco en la redes sociales luego de que compartió unas reveladoras fotos en las que demostró su espectacular figura.

Con esta acción, quedó claro que poco queda de la joven que hace años se hizo famosa por publicar un video en el que anunciaba que dejaría de estudiar para ir tras sus sueños.

Y es que con las imágenes que compartió en su perfil de Instagram, ‘La Mars’ demostró que ya es una mujer hecha y derecha, poseedora de una figura envidiable, misma que ha logrado conseguir gracias a su esfuerzo en el gimnasio y los cuidados que ha hecho en su cuerpo.

Con las postales que colgó la joven en las redes sociales, dejó boquiabiertos a todos sus seguidores que han estado al pendiente de su evolución desde su polémico inicio en el mundo digital.

En cada una de las fotografías se puede apreciar que ‘La Mars’ goza de unas prominentes curvas que seguramente han hecho enloquecer a más de un caballero.

Además, se puede ver un cambio de look muy favorable, ya que se dejó crecer el cabello y lo tiñó de negro, olvidándose de los llamativos tonos que usaba antes.

“Quería esperarme a subir un before and after para ‘enseñar más progreso’, pero encontré esa foto viejita y me sentí MUY orgullosa de mi progreso”, escribió la joven junto a las fotos que dan cuenta del notable cambio que ha tenido.

Tras esta acción, ‘La Mars’ recibió varios mensajes de sus fans, en los que la felicitan por su cambio.

