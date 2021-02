Horacio Villalobos estrena el podcast Farándula 021: “Nos pidieron el teaser y llegó al primer lugar”.

Horacio Villalobos se ha consolidado como una de las personalidades más respetadas en los últimos años, tras incursionar en múltiples proyectos profesionales que dieron a conocer su talento, inteligencia y cultura, como es el caso de Venga La Alegría.

Por si fuera poco, nuestro querido conductor es sinónimo de fuerza, pues sabe levantarse una y otra vez de las adversidades.

Prueba de lo anterior es la manera en que retomó un proyecto que parecía perdido. Nos referimos a su antiguo programa ‘Farándula 40’, mismo que salió del aire por motivos que el artista nos reveló en exclusiva.

“La verdad es que aquí en ‘ADN 40' no nos despidieron por falta de rating, sino que hay una crisis que provocó la reducción de presupuestos y le tocó a ‘Farándula’. En mi vida me había pasado que con tanta anticipación y tan amablemente, me avisaran que ya iba a acabar el programa y le dieran una indemnización al equipo”, compartió el también actor de teatro, quien agradeció el profesionalismo de sus compañeros de trabajo.

Sin embargo, Horacio Villalobos no conoce la palabra fracaso, pues tiene un nuevo proyecto en puerta para darle vida a su antiguo programa.

Y es que nuestro querido presentador explicó que el mencionado programa de radio se transformó en un podcast, titulado Farándula 021.

El podcast, de cultura pop, se estrenará el próximo jueves 4 de febrero en las plataformas digitales con la participación de Horacio Villalobos, prestigiados conductores y grandes invitados.

“Resulta que para lanzar un podcast hay que hacer un teaser, como en las películas. Resulta que (con Farándula 021) vamos a estar en tres plataformas, Spotify, Amazon y iTunes, nos pidieron el teaser y llegó al primer lugar, lo cual es genial porque quiere decir que yo tenía razón en que la vida de ‘Farándula’ podía continuar”, trascendió el mexicano muy entusiasmado por el éxito del podcast.

El también abogado nos contó por qué pensó en un podcast para transformar su antiguo proyecto.

“Pensé que la mejor manera de continuar era en podcast, muy fácil de consumir, en cualquier momento lo puedes escuchar, no hay límite de tiempo, te puedes colgar, hay libertad y resultó que quizá era el vehículo perfecto”, compartió el famoso artista, quien se convirtió en toda una estrella del espectáculo.

Horacio Villalobos mantiene a su equipo en el podcast Farándula 021

Horacio no está solo en esta nueva aventura, pues cuenta con la presencia de personalidades del medio artístico para hablar de cine, tendencias, moda, series, películas, programas y muchos temas más.

Villalobos nos contó que para Farándula 021 conservó a su equipo antiguo para emprender esta nueva etapa de su vida profesional.

“La verdad es que si es un equipo ganador, ¿para qué cambiarlo? Cuesta mucho trabajo, y lo digo para la gente que no hace TV y radio, formar equipos y entenderte con la mirada y conocerte, se da la complicidad y con ella la diversión”, reveló nuestro conductor de Venga la Alegría.

Y es que el público se acostumbró al elenco de ‘Farándula 40’, razón por la que el equipo está listo y renovado para brindar su corazón a miles de oyentes.

Tenemos 11 años trabajando juntos, bueno, con algunos de ellos más tiempo. Con Mario Lafontaine 20 años, con Manigüis un chorro, con la Supermana, con Pilar (Boliver), con varios de ellos tengo más de 11 años trabajando y todos queríamos seguir. Entonces seguimos todos…

Por último, Horacio Villalobos confesó cómo surgió el nombre de Farándula 021, mismo que obtuvo buen recibimiento entre miles de personas amantes del entretenimiento.

“Les pedí la chance de poder continuar con el concepto, yo por mi cuenta, en podcast, y me autorizaron, porque el nombre ‘Farándula 40’ pertenece a TV Azteca. Me permitieron usar el Farándula y le puse el 021 porque en primer lugar se oye bien, en segundo ya no es el 2020 tan terrible y bueno, es el año en que nace Farándula”, concluyó nuestro presentador, a quien le deseamos todo el éxito en este nuevo paso de su vida profesional.

