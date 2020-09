Luisito Comunica se viste de mujer luego de que en redes sociales lo acusaran de machista. (FOTO)

En repetidas ocasiones los influencers no miden el alcance de sus palabras y acciones, tal es el caso del exitoso youtuber Luisito Comunica, quien fue acusado de machista en redes sociales.

Te puede interesar:

Descubre a la bellísima mujer que también se ganó el corazón de Christian Nodal al igual que Belinda.

Y es que luego de compartir una fotografía donde exhibió como objeto sexual a su pareja, la modelo Arianny Tenorio, fue duramente criticado por los internautas de plataformas digitales.

Con el fin de terminar la polémica y recobrar la confianza de quienes siguen su carrera como influencer, Luisito Comunica se maquilló al estilo drag-queen y decidió salir como una mujer con bigote a la calle.

Sin embargo, muchas personas pensaron que ésta es una forma poco adecuada de ofrecer disculpas por su comportamiento, por lo que le pidieron abstenerse de compartir cualquier contenido en su perfil en los próximos días.

Pese a la polémica, la imagen ya lleva poco más de un millón de corazones rojos y más de 15 mil comentarios en los que bromean sobre su imagen femenina.

“Después de tu foto + comentario acerca de normalizar la violación a través del alcohol, no te va a funcionar publicar el estar vestido de mujer”, le reclamó uno de sus seguidores.





Pocos estuvieron de acuerdo con la manera en la que el popular creador de contenido reaccionó.

También te puede interesar:

Mhoni Vidente predice un fuerte temblor para la Ciudad de México en Septiembre y la llegada de huracanes.

“Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe parar”, expresó.