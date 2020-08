VIDEO: Lupillo Rivera compuso una canción sobre las mujeres “tóxicas” e incluye hasta a sus exnovias.

El cantante Lupillo Rivera ha demostrado que es una persona que sabe tomar con buen humor las críticas o comentarios sobre su persona, aprovechando las tendencias en las que su nombre sale a flote.

Por ello, ahora que muchos internautas le han dedicado comentarios y hasta memes debido al romance entre Belinda y Christian Nodal, El Toro del Corrido ha tomado la iniciativa y se enfocó a escribir un tema dedicado a las mujeres tóxicas.

A pesar de que en la canción, de la que compartió una parte en redes sociales, no menciona a Belinda, muchos consideran que este tema es dedicado a ella.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, Lupillo Rivera explica las razones por las que creó el tema.

Qué onda, mi gente. Ahora que estaba viendo un video mío que pusieron sobre cómo conseguir una tóxica o cómo identificar a una tóxica, se me ocurrió escribirle una canción a las tóxicas… Es una probadita nomás

Luego de estas palabras, el cantante compartió la grabación del tema en el que menciona a algunas conductoras de televisión y hace alusión a las frases más comunes que hacen las mujeres para querer controlar a su hombre.

“Contéstame, te estoy hablando todo el día y no respondes, te mando mensajes y no me contestas”, se oye decir a una mujer con voz molesta al inicio del tema.



Todas las mujeres en nuestras vidas nos quieren controlar, ¿dónde vas? o de ¿dónde vienes?, son preguntas constantes. Si las tratas bien o las tratas mal, si les das todo lo quieren para que no se quejen al final da igual. Es bien tóxica, casi nada le gusta

Es parte de la canción que escribió Lupillo Rivera en la que señala que su mamá, sus tías y hasta sus ex, son tóxicas.

Las risas que el cantante soltó durante todo su video demuestran que evidentemente está bromeando con el tema.

