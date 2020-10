Marjorie de Sousa es atacada en redes sociales por quitarle la patria potestad de su hijo a Julián Gil: “Interesada”.

Después de la polémica separación que tuvo con Marjorie de Sousa, el actor Julián Gil enfrentó acciones legales para continuar en la vida de su hijo Matías; sin embargo, perdió la patria potestad tras la decisión de un juez en la Ciudad de México.

Mientras está de vacaciones con su novia en Turquía, Julián Gil pierde todos los derechos sobre su hijo Matías.

Todo esto sucedió mientras Julián Gil se encuentra de vacaciones junto a su nueva pareja, la conductora Valeria Marín, en Turquía.

Además de perder todo derecho sobre su hijo, debe pagar manutención correspondiente al 20% de sus ingresos, los cuales actualmente tiene en su trabajo como conductor de un programa deportivo.

Debido a esta situación que se hizo pública en medios de comunicación, los usuarios de redes sociales exigen justicia para el actor y acusan a Marjorie de Sousa de ser una interesada.

"¡No quiere que el hijo tenga padre, pero sí cajero automático!”, “Definitivamente parir no hace madre a nadie”, "¡Hasta para ser madre se piensa como!”, “Qué falta de valores de la mujer está y qué hambre de dinero; pero cuando el karma llegue ¡que se agarre!”, fueron los comentarios de los usuarios de plataformas digitales.

“Tiene que dar un 20% de manutención, "¡vaya justicia y vaya descaro de esa madre!”, “pedir todo el derecho sobre su hijo y no poder mantenerlo ella en su totalidad”, “antes de que ese bebé fuera planeado ella pudo elegir muy bien el padre ¿por qué si no lo querías a él como padre de tu hijo no buscaste tu mejor partido?”, añadieron otros más.



Julián Gil se arrodilla frente a su novia Valeria Marín y le hace pensar que le va a pedir matrimonio. (VIDEO)