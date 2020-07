FOTOS: Descubre cómo luce Mara Wilson a más de 20 años de protagonizar la exitosa película ‘Matilda’.

Matilda es una de las películas noventeras más recordadas en la actualidad. La Familia Wormwood se convirtió en una de las más conocidas debido a su excéntrica personalidad; sin embargo, hubo un personaje que sobresalió más que otros y fue el de Mara Wilson, como la “niña genio”.

Matilda se ganó el corazón de los amantes del cine debido a su ternura e inteligencia. Muchas personas se preguntan, qué fue de la actriz que rompió innumerables récords en taquilla.

Para sorpresa de muchos, Mara se convirtió en una joven escritora, que publicando un libro en el que cuenta su historia tras el rotundo éxito del filme noventero. ¿Dónde Estoy Ahora?, fue adquirido por más de un fan, ansioso por conocer su vida.

Después de protagonizar Matilda, la celebridad participó en filmes como A Simple Wish, Ballon Farm y Thomas y el Ferrocarril Mágico. Se ganó algunos papeles en la pantalla chica y debutó en los programas Pearl, Batman Beyond, Demo Reel y Broad City.

Por si fuera poco, también apareció en algunos programas de internet para interactuar con sus fans. The Nostalgia Critic y Shut Up and Talk, fungieron como los foros ideales para contar sus experiencias como actriz.

Te puede interesar:

FOTOS: Las hermosas mamás del medio del espectáculo que tras dar a luz presumen un cuerpo de impacto.

Mara Wilson también abrió una cuenta de Instagram, donde constantemente comparte momentos íntimos con sus más de 80 mil seguidores.

Hace unos días, publicó una foto festejando su cumpleaños número 33. Mara lució con su característica cabellera corta y un vaporoso vestido que dejó ver su estilo noventero, mismo que la catapultó al éxito.

Wilson es amante de los gatos, la literatura, el cine y los shows de internet. Se convirtió en una bella mujer que conserva sus dotes para la actuación. Por si fuera poco, su rostro luce casi idéntico al que enamoró a los cinéfilos hace más de 20 años.

También te puede interesar:

Ninel Conde confesó que tener a su hijo lejos le ocasionó problemas emocionales: “Me vine para abajo”.